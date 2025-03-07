В Китае могут отменить визовый режим для российских туристов

Временный поверенный в делах посольства Китайской Народной Республики в Москве Чжан Вэй заявил, что Россия и КНР активно работают над вопросом отмены визового режима между двумя странами. По его словам, цель инициативы – сделать поездки более доступными и комфортными для граждан обоих государств.

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«Мы стремимся к тому, чтобы жители России и Китая могли чаще встречаться, путешествовать и укреплять связи. Это важно для развития отношений между нашими странами. Уверен, что такая инициатива отвечает интересам каждого гражданина», – пояснил дипломат.

Он подчеркнул, что вопрос упрощения визового режима активно обсуждается как китайской, так и российской стороной.

«Мы ведем конструктивный диалог, поскольку наши цели совпадают. Однако решение этого вопроса требует согласования между различными ведомствами обеих стран. Надеюсь, что процесс не займет много времени», – добавил представитель посольства.

Отметим, что между РФ и КНР с 2023 года действует соглашение о групповом безвизе. Также россиянам можно въезжать на месяц без оформления визы на курортный Хайнань. При этом Китай за последние несколько лет отменил визовый режим для десятка стран, чтобы повысить развитие въездного туризма в стране. Однако для России такой формат до сих пор не предусмотрен.