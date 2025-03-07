В G20 назвали приоритеты развития туризма на 2025 год

Южная Африка провела в онлайн-режиме первое в этом году заседание рабочей группы «Большой двадцатки» (G20) по туризму, на котором представители правительств и эксперты обсудили устойчивое развитие этой отрасли в странах объединения. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа», партнер сети TV BRICS.

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«Будучи первой африканской страной, возглавившей G20, ЮАР намерена использовать статус председателя для продвижения инициатив, ориентированных на благо всего Африканского континента. Под девизом «Солидарность, равенство и устойчивое развитие» страна стремится к построению лучшего будущего как для Африки, так и для всего мира», – заявили в министерстве туризма республики.

Участники встречи обсудили ключевые направления сотрудничества и согласовали четыре приоритета развития туризма на 2025 год:

внедрение искусственного интеллекта и инноваций для поддержки стартапов и малого бизнеса в сфере туризма;

финансирование и инвестиции в туристическую отрасль для укрепления равенства и продвижения устойчивого развития;

расширение авиасообщения для упрощения путешествий;

укрепление устойчивости отрасли для инклюзивного развития туризма.

Следующая встреча этой рабочей группы G20 состоится 11–13 мая в провинции Квазулу-Натал, а третье заседание запланировано на 10–11 сентября в провинции Мпумаланга.