В G20 назвали приоритеты развития туризма на 2025 год
Южная Африка провела в онлайн-режиме первое в этом году заседание рабочей группы «Большой двадцатки» (G20) по туризму, на котором представители правительств и эксперты обсудили устойчивое развитие этой отрасли в странах объединения. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа», партнер сети TV BRICS.
«Будучи первой африканской страной, возглавившей G20, ЮАР намерена использовать статус председателя для продвижения инициатив, ориентированных на благо всего Африканского континента. Под девизом «Солидарность, равенство и устойчивое развитие» страна стремится к построению лучшего будущего как для Африки, так и для всего мира», – заявили в министерстве туризма республики.
Участники встречи обсудили ключевые направления сотрудничества и согласовали четыре приоритета развития туризма на 2025 год:
- внедрение искусственного интеллекта и инноваций для поддержки стартапов и малого бизнеса в сфере туризма;
- финансирование и инвестиции в туристическую отрасль для укрепления равенства и продвижения устойчивого развития;
- расширение авиасообщения для упрощения путешествий;
- укрепление устойчивости отрасли для инклюзивного развития туризма.
Следующая встреча этой рабочей группы G20 состоится 11–13 мая в провинции Квазулу-Натал, а третье заседание запланировано на 10–11 сентября в провинции Мпумаланга.