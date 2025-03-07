Президент Абхазии заявил о снижении туристической привлекательности страны

Протесты оппозиции, произошедшие в Абхазии в ноябре 2024 года на фоне ситуации с обсуждением вопроса ратификации межгосударственного соглашения с РФ об инвестициях, привели к снижению туристической привлекательности республики в период новогодних праздников и соответствующим экономическим потерям курортной отрасли. Об этом ТАСС заявил избранный президентом Абхазии Бадра Гунба в первом интервью российским СМИ.

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«Одна из главных, основных отраслей нашей экономики - это, конечно же, туризм. Вы знаете, туризм очень чувствителен. Даже те события, которые произошли в ноябре прошлого года (протесты выступающих против ратификации инвестиционного соглашения республики с Россией - прим. ТАСС), отразились на туристическом сезоне. Обычно к нам в новогодние праздники приезжало большое количество туристов, но, к сожалению, беспорядки, которые были в ноябре, отпугнули их, и многие граждане нашей страны, которые должны были заработать определенные средства, к сожалению, не смогли этого сделать», — сказал Гунба.

Он подчеркнул, что в этой связи политическим силам в стране необходимо более бережно относиться к инициируемым событиям внутри государства.

В Абхазии пока развит в основном пляжный туризм, курортный сезон обычно начинается в мае и длится до октября. В межсезонье туристов принимают около 40 объектов из 1 227. В 2024 году в Абхазии на отдыхе и экскурсиях побывали, по данным Минтуризма, 1,4 млн человек. Начальник отдела анализа, прогнозирования и развития курортно-туристской индустрии Минтуризма Абхазии Инара Бения сообщала, что в республике 1 227 объектов отдыха с 53 699 койко-местами, большинство обеспечены бесперебойным электроснабжением, комфортабельны. Часть из них работает круглогодично. Спросом пользуются такие города как Гагра и Сухум.

О ситуации с протестами

Инвестиционное соглашение было подписано 30 октября 2024 года в Москве. Парламент Абхазии должен был рассмотреть вопрос его ратификации 15 ноября, однако проведение сессии отменили из-за того, что депутаты не смогли утвердить ее повестку. Оппозиция потребовала повторного созыва парламента для полного исключения вопроса, а затем отставки президента Аслана Бжании. После того, как начались массовые беспорядки, пресс-служба президента сообщила о готовящемся документе об отзыве соглашения из парламента, но в итоге документ не был подписан. Позднее оппозиция заняла комплекс правительственных зданий в центре Сухума, включая парламент, кабмин и администрацию президента. Ситуация разрядилась после многочасовых переговоров власти и оппозиции, по итогам которых Бжания и премьер-министр Александр Анкваб ушли в отставку.

Третьего декабря депутаты парламента Абхазии на внеочередном заседании проголосовали против ратификации межправительственного соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии.