Китай анонсировал отмену визового режима с Россией

Россия и Китай делают шаги, чтобы прийти к отмене визового режима. Об этом заявил ТАСС временный поверенный в делах посольства Китая в Москве Чжан Вэй.

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«Мы хотим сделать поездки более удобными для граждан обеих стран, чтобы они почаще встречались, ездили друг к другу. Это только полезно. Я думаю, что это тоже желание каждого гражданина Китая и России. Но мы сейчас обсуждаем эти вопросы, продвигаем их решение, — сказал дипломат, отвечая на вопрос о перспективах отмены виз. — Когда будет полный результат, сложно сказать. Шаг за шагом».

Чжан Вэй также отметил, что упрощение поездок обсуждается как с китайской, так и с российской стороны.

«Мы будем обмениваться мнениями по этим вопросам, потому что наша цель одна и та же. Но, конечно, вопрос затрагивает многие ведомства КНР и России. Требуется определенное время. Но, я думаю, недолго будет», — заключил дипломат.

Между странами реализуется соглашение об облегчении поездок граждан 2013 года, предусматривающее упрощенный порядок оформления виз, а также соглашения о взаимной отмене визовых требований со специальными административными районами КНР Гонконг и Макао. В 2023 году также возобновлено действие двустороннего межправсоглашения РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках.