Врач объяснила, чем опасны тропические страны

Туристам, которые едут на отдых в тропические страны, следует опасаться чреватой смертью малярии, предупредила в разговоре с NEWS.ru врач Валентина Харитонова. Она уточнила, что заражение этой болезнью происходит через укусы комаров, в слюне которых содержится возбудитель.

Стоит также опасаться желтой лихорадки. Заболевание вызывают вирусы, которые также переносят особые тропические комары. У человека поднимается температура, болит голова, а на теле появляется красноватая сыпь, — добавила специалист.

По словам собеседницы NEWS.ru, еще одна проблема тропических курортов — болезни, вызываемые червями-паразитами. Среди них бругиоз и вухерериоз, поражающие лимфатическую систему человека.

Для профилактики заболеваний в жарких странах рекомендуется оберегать себя от укусов комаров: окна и двери необходимо завешивать сетками, применять репелленты и фумигаторы, — подытожила Харитонова.

Ранее сообщалось об эпидемии лихорадки денге на Бали. На острове заразились несколько десятков российских туристов. Всего с начала января в Индонезии зафиксировали свыше шести тысяч пациентов с данным заболеванием, из которых 28 человек скончались. Для предотвращения распространения болезни, которая передается через комаров, местные власти обрабатывают дома специальными средствами от насекомых.