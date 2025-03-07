Названы самые бюджетные мартовские туры к теплым морям

В нынешнем марте в сравнении с прошлогодним заметно подешевели пакетные туры к теплым морям, хотя видимого повода для падения цен на курорты, где в марте разгар сезона, нет. В свете этого многие россияне опасаются подвоха. Мы пообщались с продавцами таких туров и их покупателями – как с теми, кто уже купил подешевевшую путевку в подарок любимой к 8 марта, так и с теми, кто успел по ней вылететь.

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Аналитическая служба АТОР (Ассоциации туроператоров России) подтверждает: летать пакетными турами во многие зарубежные страны стало выгоднее, чем год назад. Если сравнить средние чеки туров на популярные у соотечественников курорты, где в марте самый сезон, ценопад особенно заметен в случае Таиланда: год назад провести 10 дней на тайских курортах с включенным перелетом и завтраком можно было по цене от 300 тыс руб за двоих, а в этом марте всего 150 тыс руб. Специалисты туротрасли и продавцы туров уверены, что дело в укреплении рубля и возросшей на массовых зарубежных направлениях конкуренции за российского туриста. Но вот многие их потенциальные покупатели, хоть и обрадованы, но все же не могут избавиться от сомнений. Подешевение туров в отели уровня 3-4 звезд, где есть плотный завтрак и возможность поставить в номер 3-ю кровать, в числе прочих дало надежду выбраться на солнышко с чадом и родителям учащихся (большинство российских школьников отдыхают с 22 по 31 марта). Но именно мамам и папам тревожнее всех: вдруг подешевевший «сыр» - в мышеловке?! Они притащат ребенка, у которого всего-то 8 полных дней на отдых, за тридевять земель, а там вовсе не то, что обещали?

— Наши люди просто отвыкли, что хорошее может быть недорогим, — убеждена столичный турагент Марина. — Да, у каждого направления есть свои подводные камни. Но достаточно просто о них знать, чтобы не испытать разочарования на месте. Я всегда честно предупреждаю клиентов, едущих в страну впервые, о том, что им может не понравиться.

Например?

— Если мама с ребенком-младшеклассником рассматривает, скажем, Хиккадуву (курорт на Шри-Ланке – авт.), потому что отели там лучше, чем в других ланкийских локациях, я сообщаю, что это серферский курорт. И если его гости хотят спокойно плавать, а не прыгать в волнах, им придется делать это в бассейне. От Гоа, ососбенно, северного, не стоит ждать «все включено», даже если это заявлено в туре. Там свой колорит и свои плюсы, но турист, настроившийся на шведский стол как в Египте с Турцией, будет разочарован. Ну и так далее.

Особо подозрительные путешественники выискивают в Сети информацию о лихорадке денге, вспышка которой недавно произошла на Бали. Вдруг она уже разнеслась по всей Юго-Восточной Азии, поэтому туры идут «с молотка»? Но эпидемиологи, как отечественные, так и зарубежные, считают, что информация о денге в туристических зонах, мягко скажем, перегрета»: вспышки этой тропической лихорадки происходят ежегодно, ничего экстраординарного нет и в этот раз.

— Здесь болеют денге, как мы у себя дома в холодное время болеем ОРВИ, — говорит Оксана Ли, российский терапевт, работающий в Юго-Восточной Азии. — Многие туристы переносят на ногах, думают, что простудились: плюс-минус неделя недомоганий, из которых 3-4 дня высокая температура, насморк, покраснение глаз и резь в них, боль в суставах и мышцах, иногда сыпь. А через 7-9 дней проходит само, никакого специального лечения нет. Первый раз всегда протекает в обычной гриппоподобной форме и формирует иммунитет на срок около 2-х лет. А чтобы получить опасную форму денге, надо многократно инфицироваться, причем разными типами вируса денге, а их всего 4. При таких условиях тяжелую форму могут получить только местные и то только работающие на рисовых полях, где всегда влажно.

Михаил из Москвы подарил к Женскому дню жене десятидневный тур в ОАЭ всего за 45 тыс руб.

— 45 тысяч – это потому что она с подружкой полетела, — уточняет Михаил, а подружке ее муж подарил. — На двоих тур стоит под 100 тыс руб, но все равно для 10 дней в эмиратской «четверке» это дешево. 5 марта они вылетели, уже вовсю отдыхают, всем довольны.

Неужели прямо вот никаких подводных камней не оказалось?!

— Ну это кому как. Сейчас Рамадан, а жена с подругой в эмирате, где с этим особо строго. Но они с подругой и не пьют, им все равно, а лично я с супругой сам не полетел именно поэтому. Кстати, и Катар поэтому сейчас подешевел, и Египет, и другие мусульманские курорты. Мой приятель поперся в Египет с женой и проклял все на свете. В барах отелей иностранцам, конечно, нальют. Но во «все включено» это будет местная лабуда, а все остальное спиртное взлетает в цене.

Рамадан продлится до конца марта, чем самые подозрительные из туристов и объясняют внезапное подешевение как Эмиратов, так и мусульманских Египта, Индонезии, Малайзии и Катара. В этом марте в «четверки» этих стран можно улететь на 10 дней за сумму в пределах 200 тыс руб за двоих, причем стоимость четко зависит от расстояния: самые дорогие туры в Индонезию (180 – 200 тыс руб), так как от РФ она дальше всех, 10 дней на малайзийском острове Лангкави обойдутся в сумму от 149 тыс. руб., Катар от 165 тыс. руб., Египет - от 111 тыс. руб., ОАЭ – от 84 тыс. руб.

Зато те, кто успел приобрести подешевевшие путевки так, чтобы встретить женский праздник на теплом море мусульманской страны, вполне довольны, уверяя, что не интересующимся спиртным в Рамадан отдыхать даже лучше, так как в этот период всегда меньше народу: туристы, исповедующие ислам, во время поста не путешествуют. Те, кто уже плещется в мартовских морях Юго-Восточной Азии, тоже не жалеют о покупке тура, сообщая, что слухи об «атаках денге-комаров» сильно преувеличены. Для тех, кто хочет последовать их примеру, мы приводим озвученную АТОР пятерку самых подешевевших направлений (из расчета 10 дней вдвоем в отеле 4*, перелет из Москвы включен):