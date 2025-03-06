Что обсуждали на крупной туристической выставке в Берлине

В Берлине сегодня завершается трехдневная туристическая выставка ITB 2025 – одна из крупнейших в мире. В этот раз она привлекла рекордное количество участников – 5800 против 5500 годом ранее. Редакция выяснила, что обсуждалось на открытии, что было в деловой программе и какие впечатления оставила выставка у специалистов из России.

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В Берлин съехался почти весь мир – представители 170 стран, а официальным партнером форума стала Албания. Приняв 12 млн иностранных туристов в прошлом году (для сравнения: в Россию приехали 2,7 млн. – Ред.), Албания уже успешно конкурирует с Хорватией и Грецией как пляжный курорт, а теперь еще и дала повод обсудить культурное наследие. В ходе церемонии открытия албанцы поразили всех грандиозным фольклорным шоу, которое длилось почти час.

Устроители и официальные лица ITB на пресс-конференции подчеркивали, что туризм – это явление, которое объединяет людей. По словам директора ITB Марио Тобиаса, выставка остается площадкой общения представителей самых разных народов и культур. И это особенно важно в период геополитического напряжения и экономических вызовов.

Эту тему поднял также Дитер Янечек, координатор правительства Германии по туризму – люди, путешествующие по миру, более открыты к другим культурам и не так легко поддаются влиянию популистских движений.

«Путешествия как средство против политической изоляции. Интересный тезис, который как никогда важен во времена растущей поляризации», – комментирует его слова обозреватель Berliner Telegraph.

Конечно же, обсуждали и масштабы выставки – по отзывам участников, людей в холлах было очень много. Это можно считать одним из индикаторов восстановления международного туризма после испытаний, связанных с пандемией 2020 года и переориентацией турпотоков после 2022-го. При этом выставка показывает, что туризм как отрасль становится все более наукоемким бизнесом. Например, одним из фигурантов деловой программы стала Эмма – 30-летняя блондинка, созданная искусственным интеллектом для продвижения туристических возможностей Германии.

То, что технологиям на ITB уделяется все больше внимания, подтвердила «ТурДому» Виктория Кизимова, генеральный директор компании «Мой агент», участвующей в ITB со своим стендом.

«Если раньше под travel tech отводилось 2–3 зала, то сейчас это как минимум 4–5 залов. Очень много компаний, которые занимаются допсервисом – виртуальные кредитные карты, eSIM, трансферы. Много компаний, занимающихся оптимизацией разного рода. Например, после бронирования отеля поиск более дешевых предложений – это сейчас в тренде».

Ранее «ТурДом» писал, что в ходе ноябрьской туристической выставки WTM в Лондоне самой обсуждаемой темой стала победа на выборах Дональда Трампа.