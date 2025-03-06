Россиянку не пустили в Южную Корею из-за ошибки в названии улицы

Мечты российской туристки посетить Южную Корею с подругой разбились о разговор с местным пограничником из азиатской страны. Оказалось, что девушка недостаточно хорошо знала программу своего путешествия и даже допустила ошибку в названии улицы, на которой располагался забронированный ею отель в Сеуле. О случившемся соотечественница рассказала редакции TourDom.ru.

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31-летняя Анжелика из Москвы запланировала поездку в Сеул на конец февраля – начало марта. Подготовкой тура девушка занималась вместе с подругой: они подобрали отель, купили билеты и составили развлекательную программу на неделю. Когда пришел день X, россиянки сели на борт China Southern Airlines, сделали пересадку в Пекине и благополучно добрались до аэропорта Инчхон. Однако выйти в город смогла лишь одна из путешественниц – Анжелику из авиагавани не выпустили.

Как рассказала москвичка, проблемы возникли во время беседы с сотрудником местной погранслужбы. Он заподозрил неладное, увидев абсолютно чистый загранпаспорт россиянки. Узнав, что это первая поездка Анжелики за рубеж, мужчина настороженно на нее посмотрел и начал задавать уточняющие вопросы о целях визита, месте проживания, программе посещения. Он также поинтересовался, есть ли у туристки знакомые в Южной Корее.

«Я ошиблась в названии улицы отеля и назвала совершенно другую. Оказалось, надо было выучить наизусть буквально все локации, которые собираешься посетить. Я не знала об этом. Мне задавали много вопросов, а я просто говорила, что еду как турист. В итоге меня не впустили в страну, хотя отель был оплачен», – пожаловалась москвичка.

Анжелика незамедлительно купила новый билет обратно на родину и вечером того же дня вылетела. Ее подруга же успешно прошла все «допросы» и продолжила свое путешествие.

К туристам, посещающим Южную Корею, есть определенный перечень требований, как и в любой другой стране. К примеру, долгий срок действия паспорта, наличие броней отелей и обратных билетов в страну, из которой прибыли. Но, помимо очевидных правил, есть и скрытые подводные камни. Иностранца могут развернуть на границе, если он не сможет дать четкие ответы на вопросы о целях поездки, размещении и программе, вплоть до станции метро конкретной достопримечательности.

Отметим, что подобные беседы могут возникнуть на любой из границ. Полученная виза – не стопроцентная гарантия посещения страны. Окончательное решение по поводу каждого человека, пересекающего границу, принимает конкретный сотрудник погранслужбы.