Япония – это страна, в которой путешественник может забыть о многих привычных тревогах.

Япония удивляет своим природным разнообразием: на севере, в Хоккайдо, можно насладиться снежными пейзажами, а на юге, в Окинаве, – отдыхом на райских пляжах. Здесь можно кататься на лыжах зимой и купаться в теплом океане летом, не покидая пределов одной страны.

Какой азиатский курорт стремительно набирает популярность

Забыли телефон, кошелек или чемодан? В Японии это не повод для паники – ваш багаж с 99% вероятностью останется там же или его вам вернут. По любому району можно спокойно гулять в любое время суток, не опасаясь за свою безопасность. Уровень преступности здесь один из самых низких в мире, что делает страну особенно привлекательной для туристов.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @miladyfairy.