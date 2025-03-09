Где и когда туристы могут увидеть цветение сакуры в 2025 году

Каждый год в Японии отмечают Ханами — традиционный праздник цветения сакуры, который символизирует начало весны. Этот обычай привлекает в страну множество туристов со всего мира. Но, чтобы полюбоваться сакурой, необязательно отправляться в Страну восходящего солнца. «Лента.ру» рассказывает, когда начинается сезон цветения и где можно насладиться прекрасным видом сакуры в Москве и Санкт-Петербурге.

Что такое сакура

Многие ошибочно полагают, что сакура — это любая цветущая вишня. Однако это не совсем так.

На самом деле, сакура — это собирательное название для разных небольших деревьев и кустарников рода Prunus (Слива). Среди них действительно есть вишня — например, микропильчатая. А еще персики, черемуха, миндаль и даже абрикосы.

Эти растения объединяет общая характеристика: они не дают плодов. Поэтому на первый взгляд разницу между ними определить сложно.

В зависимости от сорта цвести сакура начинает в апреле или мае, этот период длится около двух недель. А если погода ветреная, то и меньше, так как сильные порывы легко срывают с ветвей белые, бледно-розовые и ярко-розовые лепестки, которые охватывают их как облако.

Где цветет сакура в Москве: популярные места

Сакура растет не только в Японии и даже не только в Азии: в Москве тоже можно полюбоваться ее цветением. Однако обозначить его точные сроки невозможно: они зависят от погоды, пояснила в беседе с «Лентой.ру» основательница компании «Премьер Туризм» Камила Велибекова.

Обычно цветение сакуры приходится на конец апреля-начало мая и длится около двух недель

Ниже — список локаций в столице, где можно полюбоваться цветущей сакурой и сделать красивое фото.

Главный ботанический сад имени Цицина

Адрес: Ботаническая улица, дом 4

В Главном ботаническом саду имени Цицина в конце прошлого века появилась специальная композиция «Японский сад». Спроектировали и установили ее с помощью специалистов из самой Страны восходящего солнца: в саду расположили павильоны в японском стиле, пруды с островами и даже небольшие водопады.

Некоторые из растений, которые там посадили, привезли с острова Хоккайдо. В их числе и сакура. Увидеть ее цветение здесь можно в течение нескольких дней с конца апреля по начало мая.

Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород»

Адрес: проспект Мира 26, строение 1

Полюбоваться на цветение сакуры получится и в «Аптекарском огороде». В саду плодовых растений можно увидеть настоящую японскую сакуру — ее ученые из Японии в 2010 году привезли со склонов горы Фудзияма в подарок для коллег-ученых из России и для всех посетителей ботанического сада МГУ. Кроме того, сакуры растут в Дальневосточном саду, а также в саду с яблонями, абрикосами, миндалем и вишнями.

Аллея у смотровой площадки на Воробьевых горах

Адрес: между главным зданием МГУ и смотровой площадкой Воробьевых гор

Здесь растет целая аллея из сакур, подобных тем, что растут в Японии. Сразу 50 деревьев высадили здесь в 2010 году — их привезли из японского горного питомника.

Бирюлевский дендропарк

Адрес: Липецкая улица, владение 5а

Японский сад камней и молодые сакуры можно увидеть в Бирюлевском дендропарке. Около 50 деревьев здесь высадили тоже в 2010 году. Можно прогуляться по аллее или посидеть на лавочке под цветущими сакурами.

Екатерининский парк

Адрес: ул. Большая Екатерининская, дом 27

Еще одно место, где растет сакура в Москве, — Екатерининский парк. Здесь ее можно найти неподалеку от восточного входа, со стороны левого берега Большого Екатерининского пруда.

Где цветет сакура в Санкт-Петербурге: популярные места

Сад дружбы

Адрес: Литейный проспект, дом 15

Посмотреть на сакуры могут и посетители Сада дружбы в Петербурге — чаще всего деревья там расцветают в начале мая. Помимо сакуры, там можно полюбоваться на китайские сосны, небольшие яблони и ивы. Кроме того, гости Сада дружбы могут увидеть сад камней, стену с керамическими драконами и двух львов-лягушек, которые обычно охраняют входы во дворцы.

Приморский парк Победы

Адрес: Крестовский остров

Не только полюбоваться на сакуру, но и активно провести время с друзьями или детьми можно в Приморском парке Победы на Крестовском острове. Там можно покататься на велосипедах, роликах и скейтбордах, взятых напрокат, прямо среди цветущих деревьев.

Сад-партер Смольного

Адрес: аллея Смольного

Роскошный камерный сад сакур располагается у Смольного собора. Там же можно полюбоваться фонтанами и цветниками.

Почему сакура считается символом Японии

Сакура считается неофициальным символом Японии. Для местных жителей это не просто красивые деревья или кустарники, отметила Камила Велибекова: с растением связано множество легенд.

Легенда о жизни

Однажды внук японской богини солнца Ниниги спустился на Землю, чтобы править ею, и захотел найти себе жену. Бог гор предложил ему одну из двух своих дочерей: она должна была стать праматерью первого японского императора.

Ниниги посмотрел на девушек и выбрал младшую, которую звали Саку (Цветущая) — он заявил, что старшая, Иви (Скала), была слишком некрасивой. Бог гор же сказал, что Ниниги сделал неверный выбор. Если бы он женился на Иви, их потомки, как и скалы, были бы бессмертными. А дети от Саку смогут прожить яркую жизнь, но такую же короткую, как цветение вишни.

Считается, что именно поэтому в Японии сакура служит символом не только ценности и красоты жизни, но и ее хрупкости и быстротечности

Легенда о любви

Еще одна легенда о сакуре рассказывает историю любви: согласно ей, в древности, когда шли вечные войны, единственным уголком мира в Японии был лес, который не трогала ни одна армия мира. И в глубине этого леса росло сухое дерево, страдающее от одиночества.

Лесная фея пожалела дерево и подарила ему возможность в любое время в течение 20 лет превращаться в человека, чтобы испытать истинные эмоции. Но если и это бы не помогло, то единственным исходом для него стала бы гибель.

Дерево стало юношей, но за пределами леса, где царствовали только ненависть и горе из-за постоянной войны, ему не понравилось. Он вернулся снова в свою чащу и долгое время не пытался принимать человеческий облик. А когда, наконец, решился, встретил у реки девушку с именем Сакура. Долгие дни они проводили в беседах не в силах оторваться друг от друга, и на исходе 20 лет юноша признался Сакуре в любви, а еще рассказал девушке о своем происхождении.

Вскоре после этого он вернулся в лес и снова стал деревом, готовясь к неизбежному концу. Но девушка пошла за ним и, обняв сухой ствол растения, призналась, что любит его. После этого появилась лесная фея и предложила Сакуре навсегда остаться с любимым. Когда она согласилась, фея слила их воедино, после чего старое сухое дерево наконец-то зацвело.

Считается, что с тех пор сакура служит отражением любви и нежности, а период ее цветения является самым романтичным временем года

Когда сакура зацветает в Японии

Из-за того, что страна сильно растянута с юга на север, Окинаве: первые бутоны распускаются там уже в январе. На самом южном из четырех основных островов Японии, Кюсю, цветение приходится на начало февраля, а на острове Сикоку — на середину февраля.

В Токио полюбоваться цветением можно в последней декаде марта. На севере страны, на острове Хоккайдо, сакура радует глаз в начале мая. Последние деревья зацветают на самом севере Хоккайдо, в городах Саппоро и Хакодате.

Когда сакура зацвела в Японии в 2025 году

Начало цветения сакуры отсчитывается с того момента, когда в центре Токио на специальном дереве, растущем в синтоистском храме Якусуни, расцветают первые пять соцветий. Японская метеорологическая корпорация (JMC) опубликовала такой прогноз на 2025 год:

Токио: первые цветы 24 марта, пик — 31 марта;

Киото и Осака: первые цветы 29 марта, пик — начало апреля;

Южные регионы (Хиросима и Фукуока): первые цветы 26 марта, пик — 4 мая;

Северные регионы (Саппоро и Аомори): первые цветы 21-28 апреля, ближе к маю.

Как только на ветвях растений появляются первые цветки, в Японии отмечают праздник цветения сакуры — Ханами.

Праздник цветения сакуры в Японии

Название «Ханами» состоит из слов «хана», что означает «цветок» и «ми» — смотреть, то есть буквально переводится как «рассматривание цветов». Это не официальное торжество, однако красивая традиция привлекает не только местных жителей, но и тысячи туристов, которые приезжают в страну, чтобы полюбоваться на это зрелище.

Отмечать праздник цветения сакуры в Японии начали с периода Хэйан, который длился с VIII по XII век. Японские правители и их гости в то время встречались под распускающимися деревьями в садах, а позже начали устраивать там пикники. В течение многих лет этот праздник был традицией представителей высшего общества, но с XVII века его стали отмечать и обычные жители. При этом масштабные фестивали и празднества, которые собирают десятки тысяч туристов, начали устраивать лишь в XX веке.

«Праздник Ханами — торжество непостоянства красоты жизни и близости ее завершения. Сакура цветет несколько дней, за которые можно проникнуться неизбежностью близости ухода, стало быть — стать более сострадательными и чувствительными», — пояснила эксперт сервиса по бронированию отелей Tvil Оксана Шустикова.

До сих пор японцы, а по их примеру и туристы, в дни цветения сакуры расстилают коврики под яркими кронами и общаются с друзьями и родными, обедая жареной курицей с рисом и запивая еду саке.

После дневных посиделок под сакурой никто не расходится. В эти дни в парках устанавливают специальные фонари, которые подсвечивают деревья, чтобы наблюдать за цветением можно было и в ночное время.