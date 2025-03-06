Дипломат рассказал, отменит ли Таиланд безвиз для российских туристов

Таиланд не будет отменять 60-дневный безвиз для российских туристов
Таиланд не планирует отменять 60-дневный безвизовой въезд для российских туристов. Об этом рассказал официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.
«Никаких изменений режима безвизового въезда в Таиланд для граждан 93 государств, которые сейчас имеют право въезжать в страну без виз на 60 дней, не планируется, и это касается, естественно, граждан РФ и КНР», – пояснил дипломат.
Подключиться МИД пришлось после публикаций в СМИ, в которых представители турбизнеса королевства просили сократить срок безвиза для туристов. Отельеры пояснили, что среднестатистический путешественник приезжает в Таиланд на 2 недели. Длинный безвиз же нужен только иностранцам, которые приезжают с рабочими целями или на постоянное проживание. Однако такие гости не только не приносят туризму прибыль, но и отчасти вредят бизнесу.
Впрочем, в МИД отметили, что видят пожелание туротрасли, но менять визовую политику в ближайшее время никто не будет.
«Все остается как есть», – заключил дипломат.
Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» также скептически отнеслись к инициативе. Как заметили некоторые читатели, проблема не в сроках безвиза, а в визаране, на который закрывают глаза местные власти.
«Не 2 месяца безвиза много, а бесконечные визараны много. Именно они причины многочисленных нарушений, а не 2 месяца для обычных зимовальщиков. Но если власти начнут копать в эту сторону, как водится, можно выйти на себя», – уточнил один из комментаторов.