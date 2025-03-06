Дипломат рассказал, отменит ли Таиланд безвиз для российских туристов

Таиланд не планирует отменять 60-дневный безвизовой въезд для российских туристов. Об этом рассказал официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.

© tourdom.ru

«Никаких изменений режима безвизового въезда в Таиланд для граждан 93 государств, которые сейчас имеют право въезжать в страну без виз на 60 дней, не планируется, и это касается, естественно, граждан РФ и КНР», – пояснил дипломат.

Подключиться МИД пришлось после публикаций в СМИ, в которых представители турбизнеса королевства просили сократить срок безвиза для туристов. Отельеры пояснили, что среднестатистический путешественник приезжает в Таиланд на 2 недели. Длинный безвиз же нужен только иностранцам, которые приезжают с рабочими целями или на постоянное проживание. Однако такие гости не только не приносят туризму прибыль, но и отчасти вредят бизнесу.

Впрочем, в МИД отметили, что видят пожелание туротрасли, но менять визовую политику в ближайшее время никто не будет.

«Все остается как есть», – заключил дипломат.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» также скептически отнеслись к инициативе. Как заметили некоторые читатели, проблема не в сроках безвиза, а в визаране, на который закрывают глаза местные власти.