Где в Китае можно увидеть цветущую сакуру

Почувствовать себя в сказке, насладиться ароматом лепестков легендарных деревьев могут жители и гости Китая. В восточной провинции Фуцзянь расцвела сакура — символ жизни, любви, женственности и благополучия, сообщает «МИР 24.

Сад Юнфу украсили около 10 тысяч деревьев. Их здесь больше 40 видов. Цветение длится недолго всего около двух недель. Местные жители и туристы приезжают сюда ежедневно. Многие хотят увидеть это явление вживую.

«Здесь очень удачно сочетаются горы с чайными растениями и цветущей сакурой. Если бы здесь были только цветущие деревья сакуры, вся цветовая палитра была бы немного однообразной. Однако горы с чайными плантациями имеют склоны и возвышенности, что создает визуально привлекательное сочетание ближней и дальней перспективы.

Во многих городах проводят фестивали с ярмарками и парадами в честь цветения сакуры. На праздники съезжаются предтавители разных стран.

В начале февраля сотни туристов в Китае наслаждались цветением табебуйи. Экологический парк имеет территорию 400 тысяч квадратных метров. Там растет больше шести тысяч деревьев. Администрация оборудовала смотровые площадки, места для фотосессий и прогулок. Розовая табебуйя вырастает до 12 метров. В конце сухого сезона дерево полностью сбрасывает листья, и на нем появляются крупные розовые бутоны.