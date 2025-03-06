Как изменятся цены на отдых в Турции

Турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин выразил мнение, что к летнему сезону из-за продолжающегося процесса дезинфляции цены на отдых в Турции могут стать благоприятными для российских туристов.

По его словам, после июня будет наблюдаться годовой уровень инфляции ниже 30%.

«После этого мы ожидаем, что снижение продолжится по убывающей», — цитирует Эрчина РИА Новости.

Ранее Россия стала лидером по числу посетивших Турцию туристов в 2024 году.

При этом вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявлял, что для Турции станет катастрофическим шагом возможное решение об отказе от системы all inclusive в отелях.