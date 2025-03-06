«Это было похоже на кошмар». Что скрывают роскошные круизы

Роскошные белые палубы, райские морские пейзажи, большие бассейны, красивые тематические вечеринки с дорогим алкоголем — такие первые ассоциации приходят в голову пассажирам, которые в первый раз отправляются в круиз. Но у морских путешествий есть и обратная сторона, о которой не расскажут туроператоры. Темные секреты на борту — от корабельных моргов и тюрем до измен во время рейсов — раскрыли сами члены экипажей.

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«Океан усмиряет всех»

Лорен Хевнер, которая проработала на круизных лайнерах более 10 лет и была более чем в тысяче рейсов, рассказала, что за свою карьеру она сталкивалась более чем с сотней чрезвычайных медицинских ситуаций. В их числе — падения с переломами костей, несколько сердечных приступов, которые привели к летальному исходу, а также вспышки норовируса, «которые распространялись быстрее, чем сплетни в баре для экипажа». Однако чаще всего к медицинскому персоналу приходят гости с другой проблемой.

«Неважно, новичок вы или опытный моряк, океан умеет усмирять всех. Морская болезнь — самая распространенная причина обращения в судовой медицинский пункт», — Лорен Хевнер, член экипажа круизных лайнеров.

На каждом круизном лайнере есть морг и тюрьма

Если же случается худшее и кто-то уходит из жизни в море, по словам Хевнер, «процесс осуществляется с тихим профессионализмом».

«Круизная компания уведомляет о произошедшем семью, оказывая ей поддержку. Если судно находится далеко от порта, тело хранится в корабельном морге. После того как покойник оказывается на берегу, принимаются меры по репатриации, чтобы гарантировать его возвращение домой», — поделилась член экипажа.

Другая сотрудница круизного лайнера, блогерша с ником @beauty.tips186, рассказала, что морг есть на каждом судне. Он представляет собой холодильную камеру из нержавеющей стали.

«Когда более 72 процентов пассажиров старше 60 лет, это имеет смысл... Но то, что в среднем три человека уходят из жизни во время круизов каждую неделю, просто поражает меня», — призналась член экипажа.

Блогерша также предупредила любителей вечеринок, которые часто перерастают в пьяные драки, о том, что на борту есть и своя тюрьма, известная как гауптвахта, или камера содержания.

«Пассажиры, которые дерутся, проводят остаток круиза в комнате без окон, пока их не передадут властям, когда мы причалим в порту», — пояснила она.

«Кошмар без видимости берега» во время пандемии

Член экипажа Хевнер подчеркнула, что самый ужасный опыт она пережила во время пандемии COVID-19.

«Быть членом экипажа круизного лайнера в то время было похоже на кошмар без видимости берега. Изоляция, страх и неопределенность висели в воздухе, тяжелые, как океанский туман», — Лорен Хевнер, член экипажа круизных лайнеров.

Отношения с пассажирами и друг с другом

Близкие отношения между пассажирами и членами экипажа строго запрещены, подчеркнула Хевнер. Нарушение этого правила приводит к одному из самых суровых последствий — немедленному увольнению.

«Но правила, как мы все знаем, действенны лишь настолько, насколько сильны люди, им следующие. И скажем так, не все на корабле — поклонники игры по правилам», — призналась она.

Девушка добавила, что иногда во время рейсов ей приходилось терпеть неуместные комментарии со стороны мужчин — она назвала это «частью своей работы».

«Со временем я овладела искусством быстрого ответа — твердого, юмористического, уважительного, но достаточного, чтобы напомнить им, что это нежелательно», — поделилась Хевнер.

А вот близкие отношения между членами экипажа, по ее словам, так же обычны, как закаты в море. Но иногда за ними стоит «более грязная правда».

«Настоящий вопрос не в том, находятся ли они в отношениях, а в том, знают ли об этом их супруги дома. Конечно, на кораблях есть настоящие моногамные отношения, построенные на чем-то реальном. Но давайте не будем обманывать себя — это исключения, а не правило», — Лорен Хевнер, член экипажа круизных лайнеров.

Девушка отметила, что члены экипажа могут свободно встречаться друг с другом — это практически неизбежно в тесном мире корабельной жизни. Но есть одно жесткое предостережение: никаких отношений между руководителем и его подчиненными.

Секретные бары для персонала с дикими вечеринками

Чтобы дать персоналу расслабиться после тяжелого рабочего дня и постоянного общения с пассажирами, обустраивают специальные тайные места отдыха.

Бывший член экипажа круизного лайнера и автор серии книг Cruise Confidential Брайан Дэвид Брунс рассказал, что на борту лайнеров есть секретные бары для членов экипажа, куда гостям закрыт доступ. По его словам, на большинстве кораблей они расположены на нулевой палубе. Брунс добавил, что часто в таких барах мало места для танцев — это не ночные клубы, а скорее «забегаловки по соседству» с громкой музыкой.

Мужчина признался, что лучшие вечеринки для персонала организовывала компания Carnival. Они длились с полуночи до двух часов ночи, и там бесплатно угощали спиртными напитками.