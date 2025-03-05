Стало известно, во сколько обойдутся пляжные туры за границу в марте

В марте россияне поедут отдыхать на море в Египет, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Турцию. Стоимость пакетных пляжных туров по этим направлениям за границей Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, поездка в Египет на восемь ночей в среднем обойдется от 170,5 тысячи рублей с перелетом. Без учета билетов тур будет стоить от 120 тысяч рублей.

Средний чек пакетного тура в Таиланд в марте составляет 183 тысячи рублей с перелетом при средней длительности десять ночей. Поездка на семь ночей в ОАЭ будет стоить 179 тысяч рублей.

Тем временем в Турцию россияне едут в среднем на пять ночей, чек на тур при этом составляет 111,6 тысячи рублей.

Ранее стало известно, сколько россияне потратят на путешествия 8 Марта. Поездка в Сочи — одно из самых востребованных направлений — обойдется в среднем в 31,9 тысячи рублей.