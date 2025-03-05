Туриста дважды сняли с рейсов Wizz Air из-за его национальности

С крайне неприятным инцидентом столкнулся турист, который решил слетать в Грузию рейсом Wizz Air. О проблемах, возникших в пути, пассажир сообщил в редакцию TourDom.ru. Гражданин Туркменистана направлялся из своей страны в Кутаиси. Прямых перелетов не было, и он выбрал маршрут Самарканд – Абу-Даби – Кутаиси на рейсах венгерского лоукостера. Заодно решил остановиться на пару суток в столице ОАЭ, что позволяла специально оформленная транзитная виза. Первый сегмент прошел без происшествий, а вот по прибытии на второй перелет в аэропорт ОАЭ начались сложности.

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Пройдя онлайн-регистрацию, мужчина хотел прямиком попасть в чистую зону, однако сотрудники аэропорта попросили его подойти на стойку к работникам авиакомпании. Там ему отказали в посадке:

«Мою онлайн-регистрацию аннулировали и сняли с рейса, сказав, что авиакомпания не обслуживает граждан Туркменистана. На мои возмущения, что отказ обслуживать пассажира по принадлежности к стране – это дискриминация и нарушение прав человека, другой сотрудник на стойке сказал, что Кутаиси не принимает граждан Туркменистана. В этом якобы вся проблема».

Турист боролся до последнего, но к моменту вылета сломить напор сотрудников не удалось. Мужчина требовал официальную бумагу об отказе, но ничего не смог получить. Возможности вести долгие разбирательства не было, так как через несколько часов подходил к концу срок действия транзитной визы в ОАЭ:

«У нас с этим жестко. Санкции со стороны миграционной службы моей страны по прилете могли быть вплоть до запрета на выезд. В итоге мне пришло поспешно брать билет на любой рейс, лишь бы улететь».

Выбор из стран с безвизовым въездом для гражданина Туркменистана оказался невелик. На удивление, единственным реальным вариантом оказался другой рейс в Грузию – flydubai летел в Тбилиси, но из Дубая. В итоге пришлось потратить дополнительные деньги на трансфер. Арабский перевозчик благополучно пустил туриста на борт, и он добрался-таки до Грузии.

В дальнейшем уже по земле мужчина доехал до Кутаиси. И на обратном пути решил поинтересоваться на границе, а почему же не пускают его сограждан.

«Два офицера с широко раскрытыми глазами сказали, что это бред. И добавили: “Вы же как-то попали в Грузию. А у нас единые правила и требования – неважно, аэропорт Тбилиси или Кутаиси. Через аэропорт практически ежедневно проходят граждане Туркменистана, и сотрудники миграции этому не препятствуют”».

По их словам, скорее это политика авиакомпании.

Удостовериться в этих словах пришлось уже в этот же день. Дело в том, что из ОАЭ наш герой собирался не домой, а в Ташкент. Билеты туда заранее также были куплены на борт WizzAir:

«На регистрации в Абу-Даби меня вновь пытались снять с рейса. Теперь уже не было никаких слов про пограничников в Кутаиси. Заявили, что авиакомпания не обслуживает граждан Туркменистана, и на днях были также сняты с рейсов наших граждане, которые собирались лететь в Баку, Бишкек, Ереван. На этот раз я располагал временем для разбирательства, и я попросил позвать кого-либо из руководства и представителя аэропорта. Собралось много людей и даже полиция. После долгих объяснений один из сотрудников аэропорта велел выдать мне посадочный талон».

Все произошедшее туристу не понравилось. Он написал свою претензию в службу поддержки авиакомпании WizzAir и получил ответ, который его очень удивил:

«Уважаемый пассажир! Вам было отказано в посадке из-за отсутствия необходимых проездных документов, необходимых для пересечения границ».

Сам пассажир утверждает, что, несмотря на действующий безвиз для него в Грузии, в попытках добиться посадки на рейс он предоставил перевозчику не только обратный билет, но и подтверждение о бронировании отеля и страховку.

«Прояснить ситуацию и возместить мои потери мне отказались и даже не извинились. Сейчас я планирую подать в суд на авиакомпанию. Она сама вручную посадила меня на этот рейс – первоначально я хотел лететь из Абу-Даби в Маскат, но за месяц до вылета рейс был отменен. Авиакомпания предложила заменить перелет, и они сами одобрили вместо отмененного сегмента Абу-Даби – Кутаиси, на который впоследствии не допустили», – недоумевает турист.

Отметим, что в системе Timatic – базе данных о документах, необходимых путешественникам для пересечения границ, нет никаких ограничений для поездок, которые совершал турист из Туркменистана.