Куда поехать в путешествие на машине по Белоруссии

Путешествия на автомобиле по Белоруссии становятся всё популярнее благодаря качественным дорогам, интересным маршрутам и разнообразным природным ландшафтам. Автотуризм даёт свободу передвижения, возможность самостоятельно планировать поездку и открывать для себя малоизвестные уголки страны. Белорусские журналисты выбрали несколько направлений, которые помогут глубже узнать культурное и природное наследие республики.

Любителей истории привлекает западная Белоруссия. Путешествие можно начать с Минска, затем посетить Лиду с её средневековым замком, а после отправиться в Слоним, Жировичи и Сынковичи, где находятся старинные храмы и монастыри. В Ружанах туристов ждёт дворец Сапегов, в Коссово — родовое имение Тадеуша Костюшко. Завершить маршрут можно в музейном комплексе в Суле.

Тем, кто хочет узнать восточный регион страны, стоит поехать в Могилёвскую область. В Лысковщине расположено имение Огинских, в Могилёве можно прогуляться по центральной части города, осмотреть ратушу, Звёздную площадь и пешеходную Ленинскую улицу.

Север Белоруссии славится живописными озёрами. Маршрут можно начать с Будслава, затем отправиться в Кривичи и Мядель, чтобы полюбоваться озером Нарочь. В Поставы, Камаи и Лучай стоит заехать ради старинных архитектурных памятников, а в Глубоком и Мосаре можно насладиться красивыми природными видами.

Южный маршрут заинтересует любителей природы. Здесь туристы могут посетить Речицу, Мозырь и Национальный парк «Припятский». В Турове путешественников ждёт возможность отдохнуть в плавучей гостинице и исследовать природное разнообразие Полесья.

Перед поездкой важно учитывать сезонные условия, наличие заправок, гостиниц и мест для отдыха. Летом лучше отправляться в северные районы к озёрам, а осенью — посещать замки и исторические города. Автотуризм по Белоруссии позволяет увидеть страну с новой стороны, путешествуя в удобном ритме и совмещая отдых с культурными открытиями.