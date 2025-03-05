Раскрыта стоимость туров в люксовые отели в подарок на 8 Марта

Самые роскошные туры на Мальдивы в подарок женщинам на 8 Марта обошлись россиянам от 2 миллионов рублей. Стоимость отдыха в «умопомрачительно люксовых» отелях на тропических островах раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По данным источника, любимый курорт богачей стал лидером «люксового рейтинга» в 2025 году. Отдых на девять ночей в пятизвездочном отеле Joali Maldives с вылетом 5 марта обошелся туристам в 2,56 миллиона рублей на двоих, а за аналогичный тур в пятизвездочный отель Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi пришлось отдать 2,62 миллиона рублей.

На втором месте в списке самых роскошных направлений на 8 Марта оказался Маврикий. Тур на африканский остров на 11 ночей с вылетом 5 марта и проживанием в отеле Ocean Suite стоил 1,48 миллиона рублей за двоих.

Чуть дешевле, от 902 тысяч рублей, обошелся россиянам тур к 8 Марта с проживанием в пятизвездочном отеле Four Seasons Seychelles на Сейшелах.

Ранее сообщалось, что российские туристы на 8 Марта массово устремились в Санкт-Петербург. В пятерку самых востребованных направлений на праздничные выходные также вошли Сочи, Москва, Казань и Иркутск.