В Барселоне вырастет туристический налог

Туристический налог в Барселоне поднимут до 15 евро за ночь
Власти Каталонии приняли решении значительно поднять сумму туристического налога. Больше всего повышение сборов ощутят на себе гости Барселоны, следует из постановления правительства автономного сообщества.
В частности, для туристов, останавливающихся в пятизвездочных отелях, налог увеличится до 7 евро за ночь, в четырех звездах – до 5,7. Если решите заселиться в квартиру с помощью Airbnb, то придется отдать 4 евро. Пассажирам круизных судов, делающим остановку в Барселоне, нужно выложить по 6 евро. Даже с постояльцев хостелов будут брать по 2 евро.
Но это еще не все. К туристическому налогу нужно прибавить и муниципальный сбор, который сейчас в Барселоне составляет 4 евро, а станет 8. То есть в итоге туристам придется отдавать городу до 15 евро за ночь.
Кроме того, этот самый сбор теперь предложено взимать не только в Барселоне, но и других муниципалитетах.
«Человек, который приезжает в Каталонию и платит 400 или 500 евро за ночь в отеле, может заплатить налог на 10 евро больше», – прокомментировал представитель парламента автономного сообщества «Комунс» Дэвид Сид.
Также власти уверены, что повышение сборов поможет бороться со сверхтуризмом. Например, многие жители Барселоны часто просто не могут позволить себе снимать квартиры в родном городе, из-за того что арендодатели в первую очередь ориентируются на туристов и значительно повышают цены на размещение.