В Барселоне вырастет туристический налог

Власти Каталонии приняли решении значительно поднять сумму туристического налога. Больше всего повышение сборов ощутят на себе гости Барселоны, следует из постановления правительства автономного сообщества.

В частности, для туристов, останавливающихся в пятизвездочных отелях, налог увеличится до 7 евро за ночь, в четырех звездах – до 5,7. Если решите заселиться в квартиру с помощью Airbnb, то придется отдать 4 евро. Пассажирам круизных судов, делающим остановку в Барселоне, нужно выложить по 6 евро. Даже с постояльцев хостелов будут брать по 2 евро.

Но это еще не все. К туристическому налогу нужно прибавить и муниципальный сбор, который сейчас в Барселоне составляет 4 евро, а станет 8. То есть в итоге туристам придется отдавать городу до 15 евро за ночь.

Кроме того, этот самый сбор теперь предложено взимать не только в Барселоне, но и других муниципалитетах.

«Человек, который приезжает в Каталонию и платит 400 или 500 евро за ночь в отеле, может заплатить налог на 10 евро больше», – прокомментировал представитель парламента автономного сообщества «Комунс» Дэвид Сид.

Также власти уверены, что повышение сборов поможет бороться со сверхтуризмом. Например, многие жители Барселоны часто просто не могут позволить себе снимать квартиры в родном городе, из-за того что арендодатели в первую очередь ориентируются на туристов и значительно повышают цены на размещение.