Турист совершил путешествие по Европе и описал отношение к русским

Россиянин отправился в путешествие по Европе и описал свой опыт фразой «тот еще аттракцион». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

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«Никогда не знаешь, что тебя ждет в очередном месте. Где-то народ оказывается гостеприимный, а где-то с тобой даже не хотят разговаривать», — признался автор публикации.

Путешественник пояснил, что, например, в Венгрии он заехал в деревенское кафе, и его хозяин, чтобы принять заказ, использовал онлайн-переводчик. А в Германии он попал в другую ситуацию.

«Когда я заехал на местную заправку, меня не просто не поняли, но даже не захотели со мной разговаривать. Я обратился к местному продавцу, чтобы заправиться и купить хот-дог, но он не понял, чего я хочу. В итоге он позвал женщину, которая встала за кассу, а сам стоял позади и улыбался», — пожаловался россиянин.

Блогер добавил, что он попытался объясниться с немцами жестами, но продавец все это время «стояла с недовольным лицом». Автор предположил, что женщина была уставшая после ночной смены, и чтобы «подбодрить» ее, решил попросить немецкое пиво.

«Поскольку немцы гордятся своим пивом, то и продавщица должна была сменить суровое выражение лица (ну, это по моей задумке). По факту же даже моя фраза, сказанная на кривом немецком ("Дойч бир"), не смогла решить проблему. Немка просто пожала плечами», — посетовал путешественник.

Несмотря на этот случай, россиянин отметил, что в большинстве своем народ в Германии доброжелательный.

«Я говорю именно о простых людях, которые не смотрят телевизор и не слушают местных политиков — они рады всем гостям», — заключил он.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в польской деревне и зашел в местный магазин, где услышал родную речь и получил подарок. Продавщица дала ему бесплатно бутылку пива, когда узнала, что он приехал из России.