Сколько стоит слетать в Европу в 2025 году

В 2022 году европейские страны закрыли небо для российских авиакомпаний, и турпоток из России в Европу рухнул. Россияне переориентировались на Ближний Восток и Азию, но со временем вновь вспомнили о Старом Свете. Туроператоры отмечают рост продаж летних путевок в Европу. NEWS.ru изучил предложения на сезон-2025 и составил список самых доступных стран.

Как сейчас идет бронирование туров в Европу

Туроператоры отмечают рост продаж пакетов в Европу на весну и лето 2025 года. По данным «Русского Экспресса», на туры в Грецию на сезон май — сентябрь приходится 0,6% от общего объема бронирований компании, в Италию — 0,5%, Испанию — 0,3%, в Венгрию и Францию — по 0,2%. Спрос на поездки в Грецию год к году вырос почти вдвое, в Италию и Испанию — в пять раз, а объем бронирований туров во Францию и Венгрию остался на прежнем уровне.

При этом основные продажи по Европе у «Русского Экспресса» проходят через Online Express (отдельный агрегатор), поэтому и цифры здесь более впечатляющие. Так, Италия занимает второе место среди всех заявок на лето в системе (уступая только Турции) с показателем 10%. Франция — на четвертом месте с долей 6% от общего числа заявок, а Испания — на пятом с долей 4,5%. На Грецию приходится 1,6% бронирований. За год спрос на отдых в Италии и Греции вырос в пять раз, во Франции — в четыре раза, в Испании — в два с половиной раза. При этом объем бронирований в Великобританию рухнул более чем в пять раз.

У туроператора FUN & SUN европейские направления входят в топ-20. В ассортименте туров — Греция, Кипр, Венгрия и Сербия.

«Спрос на Кипр вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в шесть раз (эффект низкой базы), на Грецию — в три раза. Венгрия и Сербия на уровне прошлого года, но о массовом спросе речи пока не идет», — рассказали NEWS.ru в пресс-службе туроператора.

Сколько сегодня стоит отдых в Европе

По данным «Русского Экспресса», средний чек (это показатель, демонстрирующий отношение общей стоимости реализованных туров к их количеству) на поездку в Грецию в мае — сентябре 2025 года составляет 390 тыс. рублей, в Италию — 684 тыс., Испанию — 326 тыс., Францию — 142 тыс., Венгрию — 288 тыс.

«Такой средний чек объясняется большой долей бронирования только наземного обслуживания (без перелета. — NEWS.ru), которое по странам Европы превышает 80%. Кроме того, в структуре продаж преобладают отели категорий 3-4*», — говорит NEWS.ru пиар-аналитик туроператора «Русский Экспресс» Елизавета Тимошенко.

Из данных Online Express следует, что средний чек на туры в Италию составляет 214 тыс. рублей, Францию — 273 тыс., Испанию — 246 тыс., Грецию — 381 тыс. рублей.

По данным FUN & SUN, стоимость туров на Кипр в отель категории 2* на первые даты вылета (с 17 июня) начинается от 168 тыс. рублей на семь ночей без питания. Цена тура в Венгрию с вылетом из Москвы на семь ночей с проживанием в отеле без звезд — от 95 тыс. рублей (без питания), в отеле 3* — от 105 тыс. рублей (завтраки включены). Сербия еще бюджетнее — от 83 тыс. рублей на семь ночей в отеле 3* (включая перелет, но без питания). Минимальная стоимость проживания в отеле 3* (без перелета) в Греции в конце мая стартует от 17 тыс. рублей на восемь ночей.

Как поменялись предпочтения россиян

За счет того, что на Кипр можно попасть только со стыковкой в третьих странах, сейчас сюда бронируют туры пары и компании друзей. С детьми планируют путешествие только 10% туристов. Средняя продолжительность поездки составляет 10–14 дней, так как перелет продолжительный и путешественники хотят увеличить время «чистого» отдыха в туре.

«Россияне соскучились по европейским направлениям и готовы лететь на Средиземное море даже со стыковкой, чтобы комфортно отдохнуть на пляжах Айя-Напы, Фамагусты, Лимасола, Пафоса, отмеченных „Голубым флагом“, побывать в бухте Афродиты, увидеть дом Диониса, бога вина и виноделия, средневековые замки и монастыри», — рассказали NEWS.ru в пресс-службе FUN & SUN.

В Венгрии туристы в основном бронируют отели в Будапеште на четыре ночи, а в Сербии — как отели, так и пакетные туры — в основном в Белграде на пять ночей.

Как сейчас улететь в Европу из России

Прямое сообщение с Европой в настоящее время есть только в одну страну — Сербию (а еще между странами действует безвизовый режим). При этом самый удобный способ долететь до Евросоюза— стыковочный рейс через Стамбул рейсами Turkish Airlines или через Дубай на Emirates и Flydubai, говорит Елизавета Тимошенко. Эти два города и аэропорта — крупнейшие международные хабы, входящие в маршрутную сеть всех основных и многих региональных авиакомпаний мира. Отсюда можно отправиться практически в любую европейскую страну.

Кроме того, появились новые недорогие варианты стыковочных авиаперелетов через города ближнего зарубежья — Ереван, Баку и Тбилиси. С этим, в частности, эксперты связывают рост интереса россиян к поездкам в Европу.

Как сэкономить на отдыхе в Европе

Совет первый: выбирать более бюджетные варианты авиаперелета. Но это может привести к увеличению времени стыковок и потере дней отпуска, поэтому нужно соблюдать баланс, отмечает Тимошенко.

Совет второй: следить за курсом валют и оплачивать тур в момент, когда курс наиболее привлекательный.

Совет третий: отдавать предпочтение качественным вариантам размещения (даже среди весьма бюджетных такие есть), чтобы не переезжать на месте и не платить второй раз за новый отель.

Совет четвертый: бронировать у надежной компании, чтобы не попасть к мошенникам, которые продадут несуществующие комнаты.

Совет пятый, но не менее важный: всегда помнить об акциях раннего бронирования. По словам Тимошенко, в первую очередь это актуально для туров в Грецию.