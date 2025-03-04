В Турции оштрафовали отель за отказ селить в один номер двух мужчин

В провинции Анталья оштрафован отель, отказавший в заселении в один номер двум мужчинам. Гости пожаловались в Турецкий институт по правам человека и равенству (TİHEK) и потребовали принять меры, пишут местные СМИ.

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Туристы забронировали номер в одной из гостиниц Антальи, где планировали провести отпуск с 26 по 29 июля прошлого года. Отель принял заявку, подтвердил размещение и выставил счет, который гости сразу оплатили. Еще до поездки они позвонили на ресепшен, однако там сообщили, что бронь аннулирована.

На вопрос о причинах такого решения представители отеля заявили, что «мужская квота уже исчерпана». Позднее юрист гостиничного комплекса пояснил, что группы мужчин нередко много выпивают на отдыхе и тем самым мешают другим постояльцам. Для того, чтобы это предотвратить, в объекте размещения вводят лимит на количество номеров, где проживают гости мужского пола.

В свою очередь, Турецкий институт по правам человека и равенству постановил, что подобные действия носят дискриминационный характер и основаны исключительно на предположениях руководства отеля о поведении отдыхающих. В результате TİHEK решил оштрафовать гостиницу на 141 934 турецких лир (около 350 тыс. руб.).

Стоит отметить, что подобная практика действительно широко применяется в Турции. Однако обычно отели отказывают в размещении мужчин в одном номере еще до бронирования и оплаты. Такая политика чаще всего встречается в гостиницах, ориентированных на семейный отдых, хотя встречается и в «молодежных» объектах размещения.