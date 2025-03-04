Иностранная авиакомпания предложила скидки на билеты за рубеж

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines предложила россиянам скидки на билеты за рубеж. Об этом сообщается на официальном сайте иностранного перевозчика.

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Отмечается, что туристы могут улететь по выбранным направлениям на стыковочных рейсах с пересадкой в Турции от 29 евро (2,7 тысячи рублей). Приобрести билеты можно с 4 по 7 марта, улететь по ним — с 17 марта по 30 июня.

Полет из Санкт-Петербурга в Карачи (Пакистан) обойдется от 7,8 тысячи рублей, в Тирану (Албания) — от 8,8 тысячи рублей, а в Доху (Катар) — от 8,9 тысячи рублей. Тем временем за билет из Москвы в Осло (Норвегия) придется заплатить от 9,3 тысячи рублей, в Шарм-эш-Шейх (Египет) — от 11 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что авиабилеты на внутренние рейсы по России снова подорожали. Весной рост цен составил 17,6 процента.