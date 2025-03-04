В каких популярных отелях Хургады и Шарм-эль-Шейха можно отдохнуть весной

В этом году школьники, которые учатся по триместрам, будут отдыхать с 5 по 13 апреля. Как выяснила редакция, для тех, кто планирует провести свободные дни в отелях Египта, проживание обойдется дороже. Рассматриваем турпакеты на 8 дней с вылетом из Москвы в выходные, 5–6 апреля.

© tourdom.ru

В частности, тур с размещением в Seagull Beach Resort & Club 4* в Хургаде во время каникул обойдется двоим взрослым на четверть дороже, чем неделей раньше, – в 195 тыс. руб. Те, кто запланировал вылет в предыдущие выходные, 28–30 марта, может забронировать его за 156 тыс. Примерно в той же степени дорожает и отдых в Domina Coral Bay Resort 5*. В первую неделю апреля он обойдется в 153 тыс., во вторую – в 193 тыс. руб.

Прайсы на туры в Labranda Club Makadi 4* в Хургаде увеличиваются на 35%. Тур с отправлением в конце марта на 7 ночей доступен сейчас за 157 тыс. руб. В случае даты вылета 6 апреля туристы заплатят за аналогичную поездку 202 тыс. Недельный тур в Nubian Village 5* в Шарм-эль-Шейхе с проживанием в «бунгало стандарт» в школьные каникулы обойдется в 248 тыс. руб. Такой же тур с вылетом 30 марта можно купить за 209 тыс., получается, что прайс вырастет на 19%.

Из отелей более высокого ценового уровня туристы могут выбрать Xanadu Makadi Bay 5* в Хургаде: в каникулы стоимость недельного турпакета вырастет с 256 тыс. до 300 тыс. руб. Или Rixos Premium Seagate 5* в бухте Набк в Шарме. Тарифы на отдых в этом отеле остаются примерно на одном уровне: от 350 тыс. руб. при размещении в номере «супериор рум».

Ранее TourDom.ru писал, что туроператор Space Travel отложил расширение полетной программы в Египет из Москвы. По словам экспертов, это связано с традиционным провалом спроса по направлению в феврале – марте.