В Таиланде смягчили запрет на продажу алкоголя ради туристов

Правительство Таиланда решило оставить запрет на продажу алкоголя в дни самых главных буддийских праздников, но при этом для туристов планируется сделать исключение. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на регламент Национального комитета по алкогольной политике королевства.

В частности, продажа алкоголя по-прежнему будет запрещена в дни Макха Буча (12 февраля), Вишакха Буча (11 мая), Асалха Буча (10 июля), в начале буддийского поста (11 июля) и в его конце (7 октября).

Но для туристов комитет одобрил ряд исключений. Продажа алкоголя будет разрешена в пассажирских терминалах международных аэропортов, развлекательных заведениях, работающих в соответствии с законодательством, в отелях и туристических районах.

Разрешена продажа и на площадках проведения специальных национальных или международных мероприятий с большим количеством участников. Список таких ивентов будет определять министр здравоохранения по рекомендации Минтуризма.

Кроме того, создается специальная комиссия для изучения потенциальных последствий разрешения электронной торговли алкоголем и оценки целесообразности мер регулирования.

Действующий ежедневный запрет на реализацию горячительных напитков с 14:00 до 17:00 остается без изменений.