Как недорого отдохнуть в Египте

Туроператор Space Travel отложил расширение своей полетной программы из Москвы в Египет. В конце февраля было объявлено, что к четырем уже имеющимся рейсам авиакомпании Red Sea в Шарм-эль-Шейх с 17 марта добавятся еще два еженедельных вылета в Хургаду. Однако вчера турагенты получили рассылку – первый рейс будет только 3 апреля.

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Отмена мартовских вылетов, на которые уже шли продажи, обсуждается турагентами. Не всех туристов устраивает перенос туров на апрель, так как они планировали отдых под конкретные даты и теперь «ушли думать».

В Space Travel нашему корреспонденту пояснили, что тех, кто купил туры в Хургаду на март, оказалось немного.

«Решение отложить запуск программы принято совместно с авиакомпанией. Очень мало времени было на формирование программы, поэтому полетим с 3 апреля, когда загрузка лучше», – рассказал гендиректор Артур Мурадян.

Турагенты предположили, что и другие рейсы Red Sea в Хургаду, запланированные в марте в интересах других туроператоров, тоже не состоятся. Это не так. В Coral Travel нашему корреспонденту подтвердили, что их полетная программа в Хургаду на Red Sea начнется, как и планировалось, с 18 марта.

Тем не менее случаи корректировки перевозки на рынке сейчас не единичны. В феврале мы писали, что туристам, собравшимся в Шарм-эль-Шейх, Anex в последний момент заменил авиакомпанию и аэропорт вылета.

По словам экспертов, в феврале – марте на египетском направлении традиционно ощущается провал спроса. Это связано и с тем, что в последние годы отдых в Египте заметно подорожал.

«Стоимость туров стала серьезно расти, в хороший отель полететь дорого, а в плохой не стоит, поэтому туристы выбирают Таиланд», – объяснили в одной из крупных компаний.

Как следствие, усиливается конкуренция и туроператоры вынуждены либо выпускать спецпредложения и формировать убыток, либо корректировать программы.

Компанией, определяющей ценовую планку на Египте, наши собеседники назвали «Библио-Глобус». Редакция убедилась, что на его сайте тур в Хургаду на 7 ночей, например в отель Steigenberger Aqua Magic 5* c «все включено» и вылетом 11 марта, стоит от 133 197 руб. – это на 13% ниже, чем у конкурентов. А в более демократичные «пятерки» (Hawaii Paradise Resort) сейчас можно улететь вдвоем и за 81 тыс., что на 26% дешевле рынка. В самом БГ утверждают:

«Всё продается, и рентабельность есть».

Сокращать перевозку в компании не планируют.

Ожидается, что период низкого спроса продлится до конца марта. В апреле на курортах Египта уже значительно теплее, кроме того, у многих школьников будут каникулы, что оживит интерес к турам на Красное море. Цены на туры с вылетом в апреле уже совершенно иные. Неделя в том же Steigenberger Aqua Magic 5*, например, у БГ обойдется уже минимум в 220 тыс. руб.