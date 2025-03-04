Визовый центр Франции запутал туристов

Первые весенние дни принесли массу неожиданностей туристам, которые собираются оформить французский шенген. Визовый центр этой страны ежемесячно пересматривает размер сервисного сбора, который уплачивают все обратившиеся. Он всегда зависел от курса рубля к евро. Однако после того, как российская валюта в конце зимы укрепилась, в привычной процедуре объявления новой суммы произошел какой-то сбой.

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Сегодня туристы, пришедшие в ВЦ, увидели уже третий ценник за три дня. Отныне и, скорее всего, до конца месяца всем заявителям придется уплачивать 3276 руб. Несмотря на изменения курса не в пользу евро, это выше февральского ценника на 200 руб.

Напомним, первоначально французский офис хотел повысить стоимость еще больше – первоначально туристам выкатили ценник в 3687 руб., что многих возмутило. Вчера, в первый день приема документов в марте, его неожиданно откатили до рекордно низких 2910 руб. Но, похоже, эта сумма тоже кому-то не понравилась.

Ранее TourDom.ru писал, что французский визовый центр передумал повышать сборы.