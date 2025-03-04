Стало известно, как лихорадка денге повлияла на путешествия россиян

Россияне продолжили ездить на курорты Юго-Восточной Азии вопреки распространению лихорадки денге, массовых отказов от туров нет. Об этом сообщает Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператоров.
Тем временем директор филиала компании «Евроинс туристическое страхование» Юлия Алчеева отметила, что обращения отдыхающих в Таиланде, Вьетнаме и на Бали туристов из России из-за этой вирусной инфекции носят единичный характер. Такой диагноз был поставлен лишь двум застрахованным туристам в январе и двум в феврале.
«Это как раз то самое время, когда в странах Юго-Восточной Азии бывает пик заболеваемости, — пояснила эксперт. — При своевременном обращении к врачу проблем обычно не возникает, через два-три дня все проходит».
Специалист подчеркнула, что лихорадка денге не считается каким-то экзотическим заболеванием и покрывается стандартной туристической страховкой.
Ранее стало известно, что у российских туристов в Таиланде стали фиксировать случаи заболевания лихорадкой денге. По словам одной из пострадавших, после сильных дождей там активизировались комары.