Как изменились цены на туры за границу за последние годы

Санкции на протяжении нескольких лет и высокий курс доллара делают свое дело: отдых за границей становится все более недоступным для россиян. Особенно для жителей Дальнего Востока, которым нужно потратить еще больше денег, чтобы добраться до Москвы, откуда осуществляются почти все вылеты за границу. Жительница Владивостока Оксана Пономарева в разговоре с журналистом «ФедералПресс» рассказала, как пыталась забронировать тур за границу, на который копила целый год.

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На отдых всегда копим целый год

Мы с семьей – я, муж и шестилетний сын – каждый год в феврале-марте летаем на отдых. Копим на тур в течение всего года, методично откладывая с зарплаты. В этом году удалось накопить порядка 200 тысяч рублей.

Впервые за границу всей семьей мы полетели в 2022 году, в первой половине февраля. В то время еще не было санкций и такого высокого курса доллара. Почти за две недели в Египте, отель 4* (все включено), множество развлечений, а также дополнительные экскурсии и подарки близким мы отдали порядка 200 тысяч. В эту цену вошли также все билеты и ночевка в Москве.

Сейчас же на эти деньги найти что-то приличное практически невозможно – цены выросли заметно.

Туроператоры не могут ничего подобрать

Мы пришли в несколько местных компаний, чтобы подобрать тур под наш бюджет. Запрос был таким: тепло, все включено, на территории отеля есть развлечения для взрослых и детей, не меньше четырех звезд, проживание для троих. Рассчитываем на 200 тысяч рублей.

Но туроператоры смотрят на нас как на бомжей, которые принесли им мешочек с мелочью. Например, в Паттайе нам предложили только отель 3* только с завтраками на 10 ночей за 230 тысяч. Все остальные расходы на питание и развлечения за наш счет: по самым скромным подсчетам выйдет больше 270 тысяч.

Во Вьетнаме нам нашли отель на пять ночей, all inclusive за 300 тысяч. Такой же порядок цен на Хайнане. В Северной Корее и того дороже. В Турции сейчас не сезон, поэтому не рассматриваем этот вариант.

Остался только Египет – даже с учетом перелета через всю страну мы сумели найти тур и уложиться в бюджет. Отель 4* с аквапарком и анимацией, а также all inclusive на троих на 11 ночей с учетом всех перелетов нашли за 130–150 тысяч рублей.

Об одном нюансе надо знать

Мы потратили очень много сил и времени на то, чтобы найти тур и уложиться в бюджет. Когда нашли то, что надо, решили передохнуть и подумать, не оплачивать его в таком состоянии.

Но мы забыли, что тур мы выбрали в пятницу, а в выходные цены на путевки растут как на дрожжах. В субботу утром то, что стоило 130 тысяч, подорожало до 300. В понедельник вечером цены опустились до 200 тысяч. Мы приняли решение подождать еще немного в надежде, что снова увидим на сайте 130 тысяч, как в прошлую пятницу.

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