Названа национальность нелюбимых туристов в Гонконге

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой назвал китайцев с материка нелюбимыми туристами в Гонконге. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

© globallookpress

«Все дело в напряженных отношениях между Гонконгом и Китаем после 1997 года, когда город вернулся под контроль Пекина, но сохранил свою автономию. Местные до сих пор чувствуют себя отдельно», — объяснил автор публикации.

Так, местные жалуются, что китайцы с материка грубо и неуважительно себя ведут, а еще плюются на улицах. При этом гонконгцы нелестно отзываются и о представителях других национальностей. Например, американцы кажутся им слишком шумными и непочтительными, а индусы — приставучими.

Ранее российская туристка побывала в Таиланде и развенчала распространенные мифы о стране. В числе популярных «страшилок» автор назвала антисанитарию в лотках с уличной едой.