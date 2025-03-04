Турист рассказал, как девушки на Бали относятся к русским мужчинам

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой раскрыл отношение девушек на Бали к русским мужчинам. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, он встретил в Убуде гида, который рассказал, что балийские девушки относятся к русским мужчинам настороженно.

«Вы слишком прямые — хотите все и сразу, без долгих церемоний. У нас так не делают — балийки ждут ухаживаний, разговоров», — объяснил собеседник Кутового.

Ранее этот же блогер раскрыл истинное отношение женщин из Таиланда к российским мужчинам, приезжающим на отдых. Оказалось, что таек смущает в россиянах множество факторов.