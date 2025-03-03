Российские туристы пожаловались на разруху в элитном отеле на Филиппинах

Российские туристы раскритиковали пятизвездочный Eskaya Resort and Spa на острове Панглао в провинции Бохоль. При бронировании и просмотре фотографий они были настроены на отличный отдых, но ожидание и реальность не совпали, пишет телеграм-канал Shot-Проверка.

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Как рассказал один из туристов, проживание в отеле ему обошлось в 120 долларов в сутки. При этом разочарование курортом пришло почти сразу. По словам гостей, в номере очень грязно, а мебель откровенно старая. Территория не ухожена, бассейн заполнен водорослями. Бары есть, но все они закрыты. На пляже мусор и лежаки покрыты плесенью.

«Персонал отеля ходит без униформы и проблемы отдыхающих попросту не понимает: по-английски ребята не говорят», – рассказал россиянин.

Гостиницу отдыхающие выбирали по фотографиям в интернете. На картинках все прилично и респектабельно, однако по факту от былой роскоши осталась лишь разруха. В итоге туристы решили не продлевать проживание в Eskaya Resort and Spa и съехали спустя несколько часов.

Отметим, начиная с 2021 года отзывы на отель действительно в основном отрицательные. Практически все, с чем столкнулись российские туристы, описано в комментариях других постояльцев. По сей день отдыхающие жалуются на антисанитарию, в том числе и в номерах, грызунов в комнатах, грязный пляж, некачественное питание и грубость персонала.