В Ираке для туристов отменили визу по прилете

Пока российские авиакомпании думают, лететь им в Ирак или нет, там уже постарались добавить туристам проблем и заодно облегчить им кошельки. Теперь нельзя получить визу по прилете: электронное разрешение на въезд нужно оформлять заранее. И заплатить за него придется в 2 раза больше, чем раньше.

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С марта 2021 года прибывающие в страну граждане 40 государств, включая Россию, получали иракскую наклейку в зоне паспортного контроля. Тот, кто испытал процесс на себе, описывал его как «несложно, но суетливо». Стоило это удовольствие 77 долларов США.

Однако на днях Министерство внутренних дел Ирака разослало офисам авиакомпаний в международном аэропорту Багдада директиву о приостановке выдачи виз по прибытии гражданам России, США, Китая, Великобритании, Австралии, Южной Кореи, Японии, Новой Зеландии, Швейцарии и всех государств – членов ЕС. Теперь им необходимо заранее оформить документы на сайте https://evisa.iq/en, заплатив со всеми сборами и страховками 168 долларов.

«Сайт безбожно лагает и выдает кучу ошибок. Чтобы пройти процесс до конца, может понадобиться много часов», – рассказывают о своих попытках получить электронную визу те, кто уже попытался воспользоваться.

Власти Ирака ранее обещали привлечь в сферу туризма 7 млрд долларов инвестиций. Возможно, новая визовая политика – это еще одна попытка выполнить данное обещание.

Ранее TourDom.ru писал, что российские авиакомпании планируют рейсы в Ирак.