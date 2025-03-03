Эксперты назвали условия возобновления прямых рейсов между Россией и США

Редакция TourDom.ru предложила экспертам в области авиации ответить на вопрос: при каких условиях станет реальным открытие прямых рейсов в США?

Россия предложила США рассмотреть такую возможность 28 февраля во время консультаций в Стамбуле. Если власти Соединенных Штатов согласятся, им придется провести серьезную ревизию выстроенных ими препятствий. Это запрет на пролеты самолетов российских авиакомпаний над территорией США, на обслуживание и заправку в американских аэропортах, санкции в отношении руководителей и акционеров российских перевозчиков. А также ограничения в отношении финансовых организаций из РФ.

«Как отечественная авиакомпания полетит в США, если ее гендиректор под санкциями? – спрашивает редактор портала avia.ru Роман Гусаров. – Перевозчики должны оплачивать наземное и техническое обслуживание в аэропортах. Как проводить взаиморасчеты, если российские банки находятся в санкционных списках?»

Снятие ограничений – путь долгий, уверены эксперты:

«Говорит об этом еще очень-очень рано. Во всяком случае, Россия предложила, мяч сейчас на стороне США».

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Предположим, что препятствия в виде санкций устранены, и перевозчикам разрешат выполнять прямые рейсы. В этом случае выиграют не только туристы, которые захотят посетить США и Карибские страны, но и те, кто летит на Кубу. Сейчас траектория пролегает над океаном вдоль побережья Соединенных Штатов.

«Если Америка откроет воздушное пространство, путь частично будет проходить над сушей с возможностью воспользоваться резервными аэропортами», – пояснил один из авиаэкспертов. Маршрут перелета станет немного короче.

В случае развития событий по самому позитивному сценарию, конкурентное преимущество получат американские перевозчики.

«Они смогут летать в Россию напрямую через Европу, а также совершать перелеты в третьи страны через воздушное пространство РФ, – говорит председатель совета директоров Холдинга “Випсервис” Дмитрий Горин. – Если санкции со стороны ЕС для нас сохранятся, отечественные авиакомпании по-прежнему будут облетать европейские страны, а значит, их перелет будет более длительным и дорогим».

Но есть и другое мнение: американским авиакомпаниям рейсы в Россию не очень интересны с коммерческой точки зрения.

«Для них это маленький рынок, так же как и вся Восточная Европа. Ранее, еще до санкций, рейсы в Россию были сняты, потому что плохо загружались. На линии летал лишь один “Аэрофлот”», – отмечает руководитель консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

Отсутствие прямого авиасообщения между странами – не главная проблема для туристов. Улететь в США можно и стыковочными рейсами зарубежных авиакомпаний, в частности через Стамбул, Дубай и другие хабы. Основное препятствие для поездки – визы, которые невозможно оформить на территории России. За ними россиянам приходится ездить в третьи страны.

В целом специалисты не верят, что прямые рейсы в США появятся в ближайшее время.

«Не будем гадать о том, как это может быть, – говорит главред отраслевого агентства “Авиапорт” Олег Пантелеев. – Главное, что авиакомпании двух стран имеют технические возможности – соответствующие воздушные суда, подготовленный персонал. Спрос на перевозки точно будет. Однако политические барьеры не сняты и реальных шагов с американской стороны пока не наблюдается».

Ранее эксперты поделились с редакцией TourDom.ru мнением, пустят ли в Россию корпорацию Boeing, если санкции снимут.