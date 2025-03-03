Туроператоры ждут отмены ограничений на продажу туров в Абхазию

После победы на президентских выборах в Абхазии пророссийского кандидата Бадры Гунбы ожидается, что Минэкономразвития отменит рекомендации туристам не посещать республику, а туроператорам не продавать туры. Правда, когда это произойдет, пока непонятно.

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«Оценку и решение относительно нормализации обстановки в стране и рисков для безопасности российских граждан дает МИД России», – сообщили TourDom.ru в Минэке.

Уже после этого – в случае позитивной оценки – рекомендации могут быть сняты. Мы направили запрос по поводу ситуации в Абхазии в пресс-службу внешнеполитического ведомства.

«После выборов ожидаем рост продаж на 10–15%. Но туристы не так быстро реагируют на эти события, и на раскачку уйдет 2–3 недели», – рассказал TourDom.ru руководитель турператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

В национальном туроператоре «Алеан» тоже сообщили, что предстоящий летний сезон по уровню продаж может превзойти прошлый примерно на 10%. Однако при определенных условиях:

«При позитивном раскладе, а именно при полной стабилизации ситуации, подписании соответствующих соглашений по проектам, запуску полетной программы между Россией и Абхазией с регулярными рейсами и привлекательными для туристов ценами». Прямые рейсы из российских городов до Сухума, вероятно, начнутся в мае.

Кроме того, на увеличение продаж туров в республику, по мнению президента Абхазского союза туризма Анны Калягиной, повлияет ситуация с разливом мазута в Анапе – часть поклонников Витязево переориентируется на Гагру и Пицунду.

В феврале мы писали, что ситуация с продажами туров в Абхазию пока соответствует прошлогоднему сезону. При этом туристы стали задавать больше вопросов.