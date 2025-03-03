Французский визовый центр передумал повышать сборы

Неожиданно поднявшиеся на прошлой неделе сервисные сборы у визового центра Франции VFS Global сошли на нет. Напомним: он пересматривает эту сумму ежемесячно, исходя из курса европейской валюты. Однако, несмотря на укрепление рубля, ВЦ выдал на март прайс с повышением в 20%. К счастью, оно продержалось недолго.

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Сегодня первые подавшие документы в марте сообщили, что сбор за обработку документов не просто вернулся к прежним числам, но и стал ниже, что в принципе и должно было случиться при пересчете из евро в рубли при нынешнем курсе. Текущий размер обязательного для туристов платежа составляет 2910 руб. До укрепления российской валюты он составлял 3072.

Туристы и визовые агентства такое решение оценили положительно. Хотя и при прежней сумме в 3687 руб. поток наверняка был бы не меньше. Последние дни туристы ожидали выдачи слотов на апрель. Обычно это происходит в конце месяца, однако в этот раз немного задержалось. Их начали раздавать только сегодня. Из-за большого количества желающих портал записи периодически зависает. Туристы надеются не опоздать. А посредники уже выкладывают предложения к перепродаже по сотне-другой мест на апрель. Их программным способом бронируют через ботов, которые проходят все процедуры оперативнее человека.

Средний срок рассмотрения документов на французский шенген на текущий момент составляет около 2 недель. Однако по мере приближения сезона ожидание может увеличиться. Отказов крайне мало, как и в предыдущем году.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы жалуются на нерасторопность визового центра и консульства Португалии: они ждут визу месяцами и иногда получают ее позже дня, на который были куплены билеты.