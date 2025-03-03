Турист рассказал, что раздражает иностранцев в россиянах

Путешественник Максим Лозунов, объехавший множество стран, рассказал, какие привычки россиян вызывают раздражение у иностранцев. В интервью АБН24 он поделился личными наблюдениями о том, за что жители других стран недолюбливают туристов из РФ.

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Любовь к шуму

Особенно сильно россияне раздражают американцев своей бесцеремонностью. По словам Лозунова, русские часто сами берутся за ремонт, даже если совершенно не разбираются в этом. В итоге соседи вынуждены слушать звуки перфоратора с раннего утра. Вдобавок россияне нередко громко разговаривают в общественных местах, что воспринимается как проявление неуважения.

Отношение к правилам и чаевым

Еще одна черта, которая вызывает недовольство – пренебрежение правилами. По мнению жителей США, россияне не обращают внимания на местные законы и порядки, ведут себя так, как привыкли дома. Это проявляется даже в мелочах, например, в отказе оставлять чаевые в кафе и барах.

Пищевые привычки

Некоторые гастрономические привычки россиян тоже вызывают недоумение. В ряде стран считается неприличным чавкать за столом или разговаривать с набитым ртом, однако для многих туристов из РФ это вполне естественное поведение

Нелюбовь к минимализму

Жители Ирландии не понимают, зачем россияне всегда носят с собой огромное количество вещей. Даже если речь идет о короткой прогулке по парку, наши соотечественники умудряются взять с собой внушительные сумки с едой. А на отдыхе за границей русских легко узнать по объемным чемоданам, в то время как европейцы предпочитают путешествовать налегке.

По мнению Лозунова, такие культурные различия и вызывают недовольство у иностранцев, хотя сами россияне зачастую даже не замечают своей специфики.