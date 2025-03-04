Посольства ответили обеспокоенным туристам по вопросам лихорадки денге

Уже вторую неделю в телеграм-каналах распространяются новости о массовых случаях выявления лихорадки денге у российских туристов на зарубежных курортах. По ситуации сначала отчитался Роспотребнадзор, но теперь ясность решили внести и посольства РФ за границей.

© unsplash

В частности, сначала сообщения о россиянах на Бали, у которых вдруг была обнаружена лихорадка, стали поступать от телеграм-канала Shot. Паблик писал о десятках туристов, отправившихся в больницы с денге. Такие новости, естественно, вызвали волнение у граждан РФ, планирующих отдых в Индонезии. Поэтому на посты даже отреагировал Роспотребнадзор. Впрочем, в ведомстве ограничились дежурными фразами о том, что ситуация под контролем.

Однако, чтобы прояснить ситуацию окончательно, теперь с официальными комментариями подключилось и посольство РФ в Индонезии.

«По данным местных властей, массовые случаи заражения лихорадкой денге среди иностранных граждан, в том числе россиян, в Индонезии не зафиксированы. Обращения соотечественников в посольство России по данному вопросу носят единичный характер», – пояснили в диппредставительстве.

Впрочем, в Shot не остановились на Бали и сообщили о вспышках денге среди российских туристов во Вьетнаме и на тайских курортах. Посольство РФ в Таиланде также решило развеять панику.

«Случаи заболевания лихорадкой денге для влажного тропического климата – это нормальное явление. Их число возрастает с наступлением сезона дождей, который длится с мая по ноябрь», – прокомментировали дипломаты.

Отметим, что туроператоры также не сообщают о каких-то крупных проблемах с денге у российских туристов за рубежом.