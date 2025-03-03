Как открытие посольства США в России упростит получение визы

Американскую визу можно будет получить в России, когда в стране откроется посольство США, рассказала NEWS.ru тревел-блогер и турагент Наталия Ансталь. По ее словам, процесс получения документа может стать более лояльным, однако это сложно прогнозировать.

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«Последние несколько лет это осложнено тем, что консульство в России закрыто, и необходимо получать визу в США в консульствах других стран, например Турции или Казахстана. Если посольство возобновит свою работу, то упростится как минимум способ получения, так как не нужно будет куда-то ехать, соответственно, это экономия средств. Процесс, думаю, останется прежним, возможно, будет более лояльным, но предсказать это сложно», — сказала Ансталь.

Она добавила, что для получения американской визы необходимы действующий заграничный паспорт, лист подтверждения анкеты, запись на собеседование и фотография для визы в распечатанном виде. Кроме того, по словам турагента, потребуются документы, объясняющие цель визита в США, справка с работы, выписка с банковского счета, а также при наличии старые загранпаспорта, свидетельство о браке и документы на недвижимость.

Ранее для жителей России составили топ из шести стран, куда можно поехать без загранпаспорта. В рейтинг из шести стран, куда можно поехать без документа, попали государства, которые являются соседями РФ, — Абхазия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия.