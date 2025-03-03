Туристам предложили бюджетные авиабилеты в Дубай

Туристам предложили слетать в Дубай по выгодной цене: в течение ближайших дней билеты из Москвы без багажа можно купить за 5,5–6,5 тыс. руб. в одну сторону.

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Самый дешевый перелет – у авиакомпании «Победа», но лететь надо уже завтра. Если нужно захватить больше вещей, чем помещается в калибратор перевозчика, то вместо 5,5 тыс. придется заплатить уже 8,2 тыс., а если багаж будет весить более 10 кг, то 11,1 тыс.

Еще пару часов назад по такой же цене можно было приобрести билеты и на 5 марта. Но сейчас даже место только с ручной кладью на среду стоит 9,6 тыс. Однако есть интересные предложения у других авиакомпаний: например, Utair в этот день отвезет в Дубай за 5,9 тыс. руб.

Желающим улететь 6 марта выгоднее всего обратиться в «Уральские авиалинии»: у них билет стоит 6,2 тыс. руб. И это самая низкая цена на ближайший четверг. У «Победы» в этот день и до конца недели перелет обойдется в 7,9 тыс. руб., у Utair – в 8,2 тыс. А с пятницы этот маршрут подорожает и у уральцев: на 7–9 марта они продают 1 место без багажа за 8,2–8,8 тыс. руб.

Ранее TourDom.ru писал, что авиакомпания «Победа» не обещает туристам билетов за 100 руб.