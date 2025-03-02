Турист испытал «настоящий культурный шок» в Мексике

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и описала некоторые привычки местных жителей фразой «настоящий культурный шок». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Во-первых, автор публикации отметила, что в этой латиноамериканской стране вечное опоздание — это не неуважение, а стиль жизни.

«Если вы договорились встретиться с мексиканцем в 12:00, расслабьтесь и никуда не торопитесь. Встретитесь вы… когда-нибудь. Может быть, в час, может быть, ближе к вечеру, а может, вообще завтра — кто знает?» — удивилась она, добавив, что у русского человека такая привычка вызывает «как минимум нервный тик».

Вторая особенность мексиканцев, о которой рассказала Ершова, — излишняя дружелюбность. По ее словам, люди в этой стране улыбаются незнакомцам, расспрашивают их о личной жизни, хлопают по плечу и обнимаются, «как будто вы друзья с детства».

«Русские, с их традиционным "зачем мне улыбаться человеку, которого я не знаю?" испытывают замешательство», — призналась путешественница.

Третья привычка, на которую обратила внимание автор, — добавлять чили в любую еду.

«Для неподготовленного русского желудка это испытание сродни хождению по углям», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала рынок в Мексике экспедицией в мир, где поход за картошкой становится приключением. По ее словам, местные продавцы — настоящие маги торговли.