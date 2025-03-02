Во сколько российским туристам обойдется перелет во Вьетнам

В марте авиакомпания AZUR Air начнет выполнять прямые рейсы в Нячанг (Вьетнам) из девяти городов Сибири и Дальнего Востока – из Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Владивостока, Хабаровска, Новокузнецка, Томска, Благовещенска и Барнаула. Вылеты запланированы на боингах B-757-200 с периодичностью раз в 7–12 дней.

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Туры с этим перелетом формирует туроператор Anex. В частности, из Новосибирска полетная программа в аэропорт Камрань заявлена с 22 марта с частотой один раз в неделю. Время в пути из Толмачево до Нячанга – 7,5 часа. Тур на 12 ночей (13 дней) можно купить по цене от 196 тыс. руб. на двоих.

Вылеты из Иркутска в Камрань начнутся с 16 марта, минимальная стоимость турпакета на 13 ночей – 160 тыс. руб. Перелет займет от 6,5 до 7 часов. Из Красноярска рейсы в Нячанг запланированы с 21 марта один раз в 12 дней. Тур доступен за 206 тыс. на двоих. Из Владивостока полеты по маршруту запустят с 2 апреля, из Барнаула – с 1 апреля.

Регулярные прямые рейсы из Москвы на вьетнамский курорт ранее заявил «Аэрофлот». Авиакомпания анонсировала вылеты с 22 марта с периодичностью дважды в неделю. Туры на прямых рейсах из Шереметьево в Нячанг предлагает туроператор «Библио-Глобус».

В настоящее время прямые рейсы в аэропорт Камрани из Иркутска выполняет авиакомпания «ИрАэро». Нацперевозчик летает по другому вьетнамскому маршруту – из Москвы в Хошимин.

Вьетнам привлекает российских туристов теплым морем, чистыми песчаными пляжами и хорошей отельной базой.