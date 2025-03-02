Где и за сколько можно отдохнуть в апреле за рубежом

Апрель — универсальный месяц для отдыха за рубежом, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. На части направлений туристический сезон только начинается, а где-то уже заканчивается. Благодаря этому можно успеть погреться на море за относительно небольшие деньги, пока цены не взлетели в преддверии майских праздников. О том, куда полететь отдыхать за границу в середине весны и во сколько это обойдется, рассказывает NEWS.ru.

Сколько россиян путешествует за границу

Россияне путешествуют за рубеж традиционно меньше, чем по стране, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Такая тенденция сохраняется все последние годы, соотношение турпотоков не изменилось даже после начала спецоперации и закрытия для граждан РФ части направлений.

В 2024 году на отдых за границу выезжали 11 миллионов россиян, тогда как по стране путешествовали 92 миллиона. Это соотношение не меняется, отмечает Барзыкин. Выездной туризм примерно на 70% состоит из организованных туров, это часто дешевле и безопаснее, и только 30% планируют путешествия самостоятельно.

«Что касается апреля — это не выходные и не каникулы, это низкий сезон, поэтому турпоток генерируется не очень большой. Все ждут майских праздников. Какое-то движение начинается с конца апреля», — говорит собеседник NEWS.ru.

Впрочем, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор компании Space Travel Артур Мурадян называет апрель универсальным для путешествий, потому что «он является благоприятным месяцем для очень многих направлений». Так, в жарких странах температура воздуха еще не слишком высокая, а море уже достаточно теплое.

Какие зарубежные страны популярны у россиян в апреле

Самыми популярными направлениями непосредственно в апреле опрошенные NEWS.ru эксперты называют Ближний Восток и Юго-Восточную Азию: это Таиланд, Египет, Арабские Эмираты и Турция. По словам вице-президента Альянса туристических агентств (АТА) Алексана Мкртчяна, эти страны «контролируют 70% российского турпотока в дальнее зарубежье».

Более 60% россиян предпочитают именно пляжный отдых, говорит Юрий Барзыкин. В трех из четырех перечисленных стран — Таиланде, ОАЭ и Египте — купаться можно круглый год. Только в Турции сезон начинается «ближе к майским праздникам, в начале апреля там еще холодно». Однако в это время погода там комфортна для познавательного туризма, например прогулок по Стамбулу.

«В Египте дневные температуры уже держат 30 градусов, море совсем теплое. В ОАЭ уже тоже становится совсем тепло, а залив прогревается до очень комфортных 25–27 градусов, днем становится жарко», — объясняет Артур Мурадян.

По его словам, на Пхукете в Таиланде, наоборот, завершается сезон, с середины апреля тут начинаются дожди, однако их не стоит опасаться, поскольку они длятся в среднем около получаса. Также сезон подходит к концу на Мальдивах, отели начинают готовиться к лету, поэтому в апреле здесь можно найти «очень выгодные варианты для отдыха».

Мурадян отдельно выделяет Японию в качестве направления для экскурсионных туров. Дело в том, что в начале апреля там еще можно застать цветение сакуры, особенно на севере страны.

«А еще апрель — очень удачное время для визита на курорты Южно-Китайского моря, где как раз начинается высокий сезон. Прежде всего, это китайский остров Хайнань, куда сейчас можно отправиться из многих городов России на прямых рейсах. Начинается сезон во Вьетнаме, в частности, на популярном и очень демократичном по своим ценам курорте Нячанг», — добавил вице-президент АТОР.

Поедут ли россияне в Европу в апреле

Вице-президент РСТ шутит, что сегодня для граждан РФ «вся Европа — это Республика Беларусь». Дело в том, что после начала СВО нет организованного туризма в европейские страны. За весь прошлый год Старый Свет посетили всего 600 тысяч россиян, что «в 20 раз меньше общего турпотока». Это связано с отсутствием прямых рейсов, трудностями с получением шенгенской визы и невозможностью платить российскими картами.

«Шенген дают, но не всем. Ехать надо через Турцию, ОАЭ, Грузию или Армению — различные есть пути. Но это дает удорожание в два и более раза. Поэтому возникают большие проблемы в экономическом и правовом отношении. Да, кто-то выезжает, но говорить об организованном туризме вряд ли возможно», — заметил Барзыкин.

По словам Алексана Мкртчяна, в «золотую четверку» европейских стран у туристов из РФ входят Италия, Франция, Греция и Испания, за ними с небольшим отрывом — Венгрия и Кипр. Причем Старый Свет уже не только для богатых, отмечает вице-президент АТА.

«Обеспеченные россияне ездили в Европу до прошлого года. Мы видим резкий рост [спроса]. Но это не сегодня произошло, а происходит весь 2024 год. Такие [низкие] цены появились еще весной прошлого года», — говорит Мкртчян.

Билеты Ереван — Рим — Ереван сейчас можно купить за 9000 рублей, а поездка из Кутаиси в Милан с обратным билетом обойдется всего в 12 тысяч рублей. По словам Мкртчяна, некоторые россияне сегодня поступают следующим образом: едут на машине до Еревана, Кутаиси или Тбилиси, оставляют автомобиль на платной парковке за 300–400 рублей в сутки и летят в Европу.

Во сколько обойдется отдых за границей в апреле

Недельный отдых за границей в апреле, если брать востребованные направления типа Египта, Турции, ОАЭ и Таиланда, обойдется в среднем в 150 тысяч рублей на двоих, говорит вице-президент РСТ Юрий Барзыкин. А в целом цены на путевки доходят до 350 тысяч рублей — все зависит от категории отеля.

«Египет в этом году уверенно возвращает себе статус бюджетного пляжного направления. Сюда можно отправиться на девять ночей в отель на „все включено“ по цене от 65 тысяч рублей на человека при двухместном размещении — это вместе с авиабилетами», — отметил в разговоре с NEWS.ru Артур Мурадян.

Примерно в ту же цену обойдется поездка на Хайнань в Китае. А в ОАЭ «неплохой пляжный отель» в апреле будет стоить от 85 тысяч рублей с человека, включая перелет.

Что касается Европы, то при желании отдохнуть там можно дешевле «не то что Турции, а даже Сочи и Калининграда», делится Алексан Мкртчян. Но все зависит от того, на какие компромиссы готов пойти турист. Если брать по минимуму, то можно уложиться в 110–120 тысяч рублей за недельный отдых на двоих: до 20 тысяч — за билеты; около 40 тысяч — за проживание; и порядка 50 тысяч — на питание.

«Вы можете найти в Риме отель, который стоит 60 евро в сутки, а можете — за 600 евро в сутки. Все зависит от того, как вы хотите жить: отель без звезд, две, три, четыре или пять звезд. Опять же, еда: можно пойти в „Макдональдс“ и поесть за 12 евро, а можно пойти в ресторан и поесть за 120 евро», — объяснил вице-президент АТА.

Как сэкономить на зарубежной поездке в апреле 2025-го

Чтобы сэкономить на поездке, Артур Мурадян рекомендует выбирать направления с большим объемом перевозок — это Египет, ОАЭ и Китай, а также страны, куда можно отправиться со стыковкой через КНР или Арабские Эмираты.

«Дело в том, что стоимость авиабилетов составляет значительную часть в стоимости тура, и если рейсов много, то и билеты стоят дешевле», — объясняет вице-президент АТОР.

Также он советует присмотреться к странам, где курортный сезон только начинается либо уже заканчивается: в это время отели дают хорошие скидки.

Между тем Алексан Мкртчян советует желающим недорого отдохнуть перенести поездку на вторую половину мая. Он прогнозирует, что в промежутке между 15-м и 31-м числами цены могут быть даже ниже, чем в апреле. Это связано с тем, что он выпадает между двумя периодами высокого спроса — майскими и июньскими праздниками.