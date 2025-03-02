Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру

Вместо офиса и корпоративов ― походы в горы и закаты у океана. Вместо ипотек и кредитов ― новые города и жизнь на чемоданах. Россияне все чаще отказываются от оседлой жизни и отправляются в свободное плавание, работая удаленно из любой точки мира. Почему они выбирают такой образ жизни? С какими трудностями сталкиваются вне дома? Какие открытия совершают в пути? Рассказывает «Лента.ру».

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«Ты чувствуешь себя очень счастливым и свободным»

Раньше журналистка Полина из Москвы приходила в офис каждый день. Начальство считало удаленку малоэффективной и было категорически против, чтобы сотрудники отсутствовали на рабочем месте. Потом наступила пандемия, и всем стало ясно ― люди могут отлично справляться со своими обязанностями, даже лежа дома под одеялом. Полина решила не терять времени и отправилась жить к своему молодому человеку в Португалию.

«Поначалу у меня был абсолютный шок. Я подумала, какая же я дура, что не делала этого раньше!» ― призналась девушка

Разница во времени между Москвой и Португалией составляла три часа, но Полина с удивлением обнаружила, что так работать даже удобнее. Она вставала в 6 утра, а после обеда уже бывала свободна. Она отправлялась гулять или отдыхать у океана и почувствовала, что у нее появилось гораздо больше времени на себя.

«Когда приезжаешь в другую страну и пробуешь там пожить, у тебя перестраивается мозг, ты получаешь огромное количество дофамина, чувствуешь себя очень счастливым и свободным, ― отметила путешественница. ― Складывается ощущение, что жизнь проходит гораздо более насыщенно, чем в Москве».

С тех пор Полина колесит по миру и живет в стиле воркейшн. Это понятие объединяет английские слова work («работа») и vacation («отпуск») и означает отдых без отрыва от профессиональных задач.

Путешествие как образ жизни

В последние годы границы между работой и жизнью становятся все более размытыми. В условиях, когда работу можно брать с собой в любую точку мира, все больше людей практикуют воркейшн. Теперь для удаленщиков, фрилансеров и цифровых кочевников постоянная смена обстановки становится не столько прихотью, сколько необходимостью.

«Я просто обожаю своих коллег, и мне бы хотелось гораздо чаще видеться с ними вживую, ведь это поднимает мотивацию и укрепляет командный дух. При этом я уже не представляю жизни, в которой это может стать обязательным. Если бы меня посадили на поводок и сказали, что теперь у меня нет свободы выбора и я обязана ходить в офис, я сошла бы с ума», ― Полина, журналистка.

По данным исследования сервиса «Туту», за последний год целых 42 процента россиян, которые трудятся удаленно, совмещали путешествия с работой. Больше половины опрошенных (57 процентов) уезжали в другой регион России, а 10 процентов отправлялись за границу.

Объясняя причины отдыха «без отрыва от производства» россияне заявляли: новая среда заряжает энергией для более продуктивной работы. Кроме того, по их словам, так легче узнавать больше новых мест, находить баланс между трудом и личной жизнью, видеться с родными, погружаться в культуру других городов и стран.

«Смена обстановки положительно влияет на состояние, как эмоциональное, так и физическое», ― уверен один из опрошенных путешественников. «Появляются новые силы и энергия, а главное ― идеи для бизнеса», ― считает другой.

Новый стиль жизни поддерживают многие компании по всему миру. Например, в 2022 году платформа для бронирования жилья Airbnb объявила о новой политике, которая позволяет сотрудникам работать из 170 стран мира на протяжении 90 дней в году. Сервис пообещал помогать с получением разрешений на работу, налогообложением, расчетом зарплат.

А компания Buffer, которая функционирует полностью удаленно и создает инструменты для маркетинга в соцсетях, Марокко, Испании и Индонезии.

Обратного пути нет

Россияне, которые попробовали совмещать удаленную работу с путешествиями, признаются: обратного пути в офис для них не существует. Для предпринимателя Вячеслава критическим моментом в этом плане стала затяжная российская зима ― холод и короткий световой день с октября по апрель вынудили искать место под солнцем.

В 2018 году россиянин впервые провел сезон в Таиланде и с тех пор стал уезжать каждую зиму. В целом он посетил 104 страны, но в рамках зимовки летал в на Бали, в Дубай, Панаму, Шри-Ланку и Таиланд, откуда заодно посетил Камбоджу и Лаос. А находясь в Панаме, побывал в Колумбии и Коста-Рике.

«В России с середины декабря никто толком не работает: начинается подготовка к Новому году, корпоративы, люди уже не хотят что-то решать. Потом двухнедельные январские праздники, и весь месяц вдогонку, потому что все только вышли в работу и не понимают, что происходит. В этот период деловая активность достаточно низкая, так что время для поездок отличное», ― рассказал Вячеслав.

Будучи за границей, бизнесмен отрабатывает полноценную пятидневку, при этом в России он по прежнему проводит больше времени, чем за рубежом.

«Я уже не могу представить, что весь год хожу в офис каждый день. 80 процентов дел, созвонов и планерок сейчас можно решить удаленно, и ковид нам это хорошо показал. Возможно, это не всегда так эффективно, как сидеть в офисе рядом с командой, но имеет место быть, ― отметил он. ― Для меня важен баланс: в одни месяцы больше погружаться в работу, а на другие планировать путешествия. Такой график идеален для меня».

«Я точно не смогла бы вернуться к оседлой жизни с офисной работой. Тогда я стала бы самым несчастным человеком на свете», ― заверила видеомонтажер Дарья

В 2022 году она вместе с мужем отправилась за границу и с тех пор пожила в Таиланде, Вьетнаме, Турции и Черногории.

«Я всю жизнь хотела уехать из Москвы, потому что в принципе не люблю большие города. И в России мне жить не хотелось ― не нравится климат», ― призналась девушка.

Теперь супруги раз в несколько месяцев меняют города, снимают квартиры и продолжают работать в российских компаниях на полный день. По словам Дарьи, от постоянных переездов порой устаешь физически ― выматывают сборы, поиски жилья, перелеты с пересадками. На месте тоже возникают трудности: интернет может оказаться плохим, а российские сайты вроде «ВКонтакте» или Rutube в некоторых странах не работают. Однако иного расклада россиянка для себя пока не представляет.

«Для меня это возможность жить так, как я хочу, смотреть на красоту вокруг, а не на кошмарные серые высотки, которые, как дементоры, душу высасывают. Мне нравится любоваться горами и морем, круглый год наслаждаться солнцем. Я сильно изменилась внутренне: стала более активной, спокойной, любящей. Когда ты каждый день видишь за окном что-то красивое, то просто не можешь грустить и впадать в депрессию», ― Дарья, видеомонтажер.

«Это дает ощущение простого человеческого счастья»

Журналистка Полина сейчас живет на Бали. Разница часовых поясов с Москвой позволяет ей начало дня посвящать себе, а работу оставлять на вечер.

«Утром я могу заняться своими делами, а когда в 15-16 часов по местному времени у меня начинается смена, я приезжаю домой или сажусь за ноутбук в кофейне», ― рассказала она.

По словам Полины, с московским графиком она не чувствовала себя настолько свободно: вечером после работы зачастую хотелось остаться дома и лечь спать.

«Я хожу на йогу и на сквош, занимаюсь в спортзале, встречаюсь с друзьями, езжу пить кофе возле океана ― все это дает мне ощущение простого человеческого счастья. Благодаря именно таким моментам понимаешь, что живешь полноценную, насыщенную, наполненную жизнь», ― выразила мнение путешественница.

Больше всего в таком образе жизни девушку вдохновляет возможность организовать насыщенное мини-путешествие на выходные. Например, недавно она отправилась с друзьями на остров Комодо. Индонезийский курорт оказался всего в часе полета от Денпасара, а трехдневная поездка обошлась Полине примерно в 20 тысяч рублей вместе с билетами, отелем и экскурсией.

«При этом мы увидели столько всего, будто побывали в полноценном отпуске. Это и невероятной красоты острова, и розовые пляжи, вараны и олени, гигантские скаты, черепахи и коралловые рифы. И все это ― за один день», ― восхитилась россиянка

Видеомонтажер Дарья подтвердила, что смена локаций мотивирует и позитивно влияет на эмоциональное состояние.

«Конечно, работа иногда может бесить, а глупые задачи ― приводить к выгоранию. Но потом ты вспоминаешь, что именно эта работа дает тебе возможность жить жизнью своей мечты, так что какая бы она ни была ― будь благодарен», ― заключила героиня материала.

Иногда полезно вернуться к реальности

В то же время для путешественников существует риск настолько увлечься и «отлететь», что снова почувствовать связь с реальностью будет трудно.

«На Бали ловишь такой расслабон, что тебе уже и не нужны работа, достигаторство и Москва с ее бесконечными амбициями, до которых невозможно дотянуться. Ведь можно же жить прекрасную маленькую жизнь, быть человеком простых житейских радостей, наслаждаться базовым минимумом», ― призналась журналистка Полина.

Тем временем россиянин Вячеслав назвал Бали местом разрушенных бизнесов.

«В таких странах тебе очень мало нужно для жизни. За тысячу долларов там можно вполне комфортно существовать, так что у тебя мало мотивации что-либо делать, Вокруг солнце, пальмы, море ― в этих условиях сложно работать», ― пояснил он.

«Я знаю много предпринимателей, которые уехали на Бали или в Таиланд, покайфовали, а потом вернулись, потому что их компании стали разваливаться», ― добавил россиянин

По словам Полины, по возвращении в Россию романтический флер островной жизни пропадал, а мысли, которые возникали под влиянием балийской атмосферы, начинали казаться бредом.

«Я снова осознавала, что для меня очень важны карьера и самореализация. Если бы я уволилась, через какое-то время мне стало бы очень скучно», ― отметила россиянка.

Как организовать идеальный воркейшн

Если вы, взвесив все «за» и «против», решили выйти из зоны комфорта и отправиться в путешествие, важно тщательно все продумать. Отталкивайтесь от того, где вы хотите пожить: возможно, вы всегда мечтали отправиться к морю или кататься на горных лыжах в перерывах между планерками. От выбранного направления будут зависеть следующие шаги.

Для удобства можно искать варианты размещения, которые сами позиционируют себя как идеальные места для путешественников с ноутбуками. Например, в итальянской коммуне Нова-Леванте есть ферма, ориентированная на цифровых кочевников. Гостей заманивают общим рабочим столом с розетками, быстрым Wi Fi, возможностями для фитнеса и потрясающим видом на Доломитовые Альпы.

А лондонский отель Dukes запустил тариф «воркейшн». Он включает гарантированное наличие комфортного рабочего места, дворецкого, который предлагает услуги печати и сканирования, и бокал шампанского по завершении трудового дня.

Поискать другие подобные места можно с помощью карты сервиса США ― из 50 тысяч выделенных гостиниц на эту страну пришлось 30 тысяч отелей. Любопытно, что Россию в исследование не включили, как и Афганистан, Сирию и Сомали.

Места для воркейшн за границей

Бали, Индонезия

Бали давно считается Меккой для цифровых кочевников благодаря мягкому тропическому климату, низкой стоимости жизни и хорошей экосистеме для удаленной работы.

«Здесь много коворкингов, везде быстрый Wi Fi, в кафе очень удобно оборудованы места с розетками в тишине, с кондиционером. Благодаря тому, что тут такая развитая инфраструктура, получается вести очень насыщенную жизнь, при этом не теряя качество работы», ― Полина, журналистка.

Жизнь на Бали позволяет путешественникам исследовать близлежащие страны Азии или другие острова Индонезии, которых насчитывается более 18 тысяч. Это, к примеру, Борнео, где находится национальный парк с большой популяцией орангутангов и обезьян-носачей. Или нетуристическая Суматра с вулканическим озером Тобо и огромным водопадом.

Таиланд

Еще одна точка притяжения удаленщиков в Азии ― Таиланд. Жизнь здесь гораздо дешевле, чем в западных странах, при этом качество связи очень высокое. Здесь можно рассчитывать, что интернет будет быстрым и стабильным в отличие от Шри-Ланки, где нередко бывают перебои с электричеством.

С 2024 года Таиланд выдает пятилетнюю визу для цифровых кочевников ― Destination Thailand Visa (DTV). По ней удаленные работники и фрилансеры могут находиться в стране до 180 дней и работать на иностранные компании.

Мексика

В таких крупных городах, как Мехико, Плая-дель-Кармен и Канкун, много коворкингов и кафе с хорошим Wi-Fi. Кроме того, Мексика привлекает удаленщиков низкими ценами на жилье и еду. При этом совсем рядом ― пляжи, пальмы и текила.

Тем не менее у россиян могут возникнуть сложности с рабочим графиком, ведь разница во времени составляет девять часов. Когда в Москве просыпаются, в Мехико ложатся спать вечером предыдущего дня.

Португалия

Лиссабон стал одним из самых модных направлений для воркешн благодаря теплому климату, дружелюбному населению и относительно низкой стоимости жизни по европейским меркам. В Португалии множество музеев и исторических городов, а еще туда ездят заниматься серфингом на океане.

Страна Евросоюза тоже предусмотрела визы для цифровых кочевников ― Digital Nomad Visa. Она подходит тем, кто зарабатывает больше 3490 евро (320 тысяч рублей) в месяц. Виза дает право получить вид на жительство (ВНЖ) в Португалии на два года и продлевать его. А через пять лет жизни в стране можно подать заявку на гражданство.

Грузия

Близкая и знакомая для россиян страна, где можно жить без визы до одного года. Здесь вкусная кухня, великолепные горы, есть море. В Тбилиси бурлит культурная жизни и царит творческая атмосфера. Там много модных кафе и ресторанов, а также сформировалось большое русскоязычное коммьюнити.

Места для воркейшн в России

Сочи

Сейчас жизнь на российском курорте кипит круглый год. Летом сюда приезжают за пляжным отдыхом, а зимой ― не протолкнуться от любителей катания на горных лыжах. Цены в ресторанах и отелях уже достигли уровня московских, зато интернет ловит даже на вершине Роза Пик (2320 метров).

Калининград

В несезон курортные городки на берегу Балтийского моря (Солнечногорск, Зеленоградск, Янтарный) пустеют. Регион становится идеальным местом для интроверта ― можно гулять по живописным песчаным пляжам, дышать морским воздухом и любоваться немецкой архитектурой. А в самом Калининграде ― ходить по музеям, слушать органные концерты и пробовать местные деликатесы.

Нижний Новгород

Город на стыке Оки и Волги в последние годы привлекает все больше туристов. Там открываются вкусные рестораны, бурлит театральная жизнь. На улочках можно встретить магазины локальных брендов и интересные книжные, да и без чашки кофе навынос тут точно не останешься. Плюсом будет близость к Москве и Санкт-Петербургу на случай экстренных очных совещаний.

«Жить нужно сейчас и для себя»

«Практически все мои друзья живут в стиле воркейшн. Они как пакетики на ветру: куда он подул, туда они и полетели. У них нет семей, собак, недвижимости, которые привязывали бы их к конкретному месту. Они могут выбирать, в какой стране им находиться и с кем общаться», ― рассказала Полина.

По словам журналистки, это очень свободомыслящие люди, открытые к миру и ко всему новому. Они понимают, что жить нужно сейчас и для себя, радоваться каждому дню и не упускать ни одного момента