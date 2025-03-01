«Качественные» туристы: жители Таиланда недовольны россиянами

Снятое на улице Пхукета видео о драке туристов в конце февраля быстро стало вирусным в соцсетях и вызвало у местных жителей негативное отношение к гостям Таиланда. Откуда именно приехали иностранцы, никто не разбирался, но из реплик на русском языке был сделан вывод – это россияне.

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Отдыхающие устроили выяснение отношений с мордобоем у одного из баров в районе пляжа Патонг. Все началось со спора двух спортивного телосложения мужчин. Когда дело дошло до кулаков, к одному из них подоспел столь же накачанный товарищ. Неравный бой двоих против одного сначала попытался остановить щуплый мотоциклист в каске. Затем в дело вмешались спутницы туристов, которые старались охладить их воинственный пыл.

Кто на самом деле принял участие в драке – неизвестно: обычно тайская полиция в таких случаях начинает разбирательство только после заявления пострадавших. Ну так отдыхают туристы – подрались-разошлись, общественный порядок сильно не пострадал.

В пабликах же вовсю иронизировали о произошедшем, дескать, понаехали «качественные» туристы, о которых постоянно говорят местные чиновники. Кто-то заметил, что иностранцы днем изучают тайский бокс, а ночью сидят в баре, напиваются и начинают бить друг друга, используя полученные навыки. Мужчин также посчитали сумасшедшими, поскольку они, не обращая внимания на залитые кровью лица, продолжали потасовку. Им посоветовали не обращаться за помощью в госпиталь, а научиться самостоятельно накладывать себе швы. И сделали вывод, что Пхукет великолепен во всех отношениях, раз на острове не стесняясь, открыто проявляют любые свои чувства.

Ранее TourDom.ru писал, что в Индонезии россияне и охранники паба устроили массовую драку возле увеселительного заведения на Бали. Тогда на поле боя оказался десяток избитых до крови человек, но полицейского наряда так и не появилось. Позднее туристы и секьюрити пришли в полицию и обвинили друг друга в насилии.