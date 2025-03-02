Названо лучшее пляжное направление на апрель

Вице-президент Ассоциации туроператоров РФ (АТОР), гендиректор Space Travel Артур Мурадян в беседе с изданием NEWS.ru назвал идеальные направления для пляжного отдыха в апреле. На одних курортах сезон уже подходит к концу, а на других только ожидают наплыва туристов.

Так, Мурадян посоветовал рассмотреть Египет, Турцию, ОАЭ и Таиланд. В Египте днем воздух уже прогревается до +30 градусов, вода в море теплая. В ОАЭ залив прогревается до +25..+27, днем достаточно жарко. На Пхукете в Таиланде с середины апреля начинаются дожди, которые в среднем идут около получаса, поэтому вряд ли сильно помешают отдыху. На Мальдивах сезон подходит к концу, цены на проживание в отелях снижаются.

Кроме того, собеседник издания порекомендовал обратить внимание на Японию. В начале апреля там цветет сакура.