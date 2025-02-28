Как не упустить правильный момент для оплаты тура

В течение месяца рубль укрепился по отношению к доллару на 10%, к евро – на 9,5%. На этом фоне заметно снизились внутренние курсы валют у туроператоров, по которым они пересчитывают стоимость туров за границу. В частности, 25 февраля котировка доллара у крупных туркомпаний упала в среднем на 10% по отношению к 30 января.

Примерно на столько же изменились и цены на туры и на проживание в отелях у туроператоров, выраженные в рублях. Оплачивая путевку сейчас, туристы могут сэкономить по сравнению с оплатой заказа месяцем ранее. Разница особенно заметна на дорогих поездках.

«Тур за 5 тыс. евро в январе стоил 550 тыс. руб., а 24–25 февраля его можно было купить за 470 тыс. То есть 80 тыс. руб. с 5 тыс. евро выиграли те, кто внес деньги сейчас», – приводит пример руководитель сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

В компании «Слетать.ру» отметили рост количества новых бронирований, а также числа оплат ранее заказанных туров.

«За укреплением рубля всегда следует заметное оживление, – говорит директор «Coral Elite Курская» Марина Махник. – В течение февраля вырос спрос на всё – на ближайшие даты, на майские праздники, на лето и даже на осень. Уже есть запросы на Новый год!»

В сети «Розовый слон» объем продаж зарубежных туров увеличился на 18% по отношению к январю.

Помимо укрепления рубля, специалисты отмечают и другой фактор, способствующий увеличению продаж, – сезонный. Ближе к весне продажи всегда оживляются. Кроме того, в конце февраля у отелей и туроператоров завершается второй этап раннего бронирования. Туристы торопятся заказать туры и размещение с максимальной скидкой.

Правда, есть и такие, кто ожидает дальнейшего снижения курса валют, чтобы купить тур. Однако вчерашний рост доллара показывает, что тренд на укрепление рубля нестабилен, котировки в любой момент могут развернуться. Важно, чтобы туристы не упустили момент для оплаты, предупреждают в агентствах.

Ранее TourDom.ru писал, что туроператоры наблюдают рост продаж туров с авиабилетами на регулярных рейсах, взятых из систем GDS. Одна из причин – укрепление рубля привело к пересчету стоимости билетов в дистрибутивных системах.