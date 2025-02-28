В какой стране можно дешево отдохнуть этой весной

Европа сегодня — направление не только для обеспеченных россиян, съездить туда можно на сумму в пределах 120 тысяч рублей, заявил в разговоре с NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян. По его словам, с весны прошлого года цены на перелеты в Старый Свет стали относительно низкими: билеты Ереван — Рим — Ереван можно купить за 9 тысяч рублей, а поездка из Кутаиси в Милан с обратным билетом обойдется всего в 12 тысяч рублей.

Вы можете найти в Риме отель, который стоит €60 в сутки, а можете — за €600 в сутки. Все зависит от того, как вы хотите жить: отель без звезд, две, три, четыре или пять звезд. Опять же, еда: можно пойти в «Макдональдс» и покушать на €12, а можно пойти в ресторан и покушать за €120, — добавил эксперт.

Он добавил, что самые востребованные у россиян страны Европы — это Италия, Франция, Греция и Испания. По словам замглавы АТА, туристы обычно едут на машине до Армении или Грузии, оставляют автомобиль на платной парковке за 300−400 рублей в сутки и уже оттуда летят на Запад.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин заявил о снижении спроса на отдых в Анапе после ЧП с разливом мазута в Керченском проливе. Падение составило 30–35%. При этом массовых отказов от брони отелей пока нет, туристы выбрали выжидательную позицию, отметили в АТОР.