В туротрасли ждут расширения географии полетов к лету

Российские туроператоры надеются на то, что к лету появятся прямые рейсы из России на Занзибар, Филиппины и в Малайзию, сказал НСН Дмитрий Арутюнов.

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Россияне-любители экзотики в летний период предпочитают посещать Африку, чтобы стать свидетелями миграции животных, рассказал в эфире НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Российские туроператоры уже продали 20% туров в Турцию на летний сезон (май-сентябрь), сообщили в АТОР. Количество ранних бронирований туров в Турцию на лето выросло примерно на треть по сравнению с теми же датами прошлого года. Отмечается, что у «чартерных» туроператоров на курорты Антальи сейчас приходится около 90-95% всех ранних продаж, на курорты Эгейского побережья – 5-10%. Арутюнов отметил, что российские туристы также любят отдыхать в Марокко.

«Каждый год увеличивается турпоток россиян в Африку. Летом в Кении и Танзании великая миграция. Это удивительный процесс, когда тысячи животных преодолевают реку Мара и мигрируют между парками Масаи-Мара и Серенгети. Это зрелище, захватывающее дух! Многие, кто любит такую экзотику, стремятся попасть именно на это мероприятие в Африку. Также россияне охотно выбирают Латинскую Америку. У нас есть прямые рейсы на Кубу. Также пользуется популярностью Марокко», – сказал собеседник НСН.

По его словам, туроператоры надеются на появление прямого авиасообщения к лету между Россией и рядом стран.

«У нас недавно появились прямые рейсы в Иорданию. Недельный пакет, включая перелет и проживание в хороших отелях, стоит в районе 100 тысяч рублей. Летом добавится больше туров в Турцию – не только в Анталию, но и в Бодрум. Из необычного еще – эфиопские авиалинии летают через Аддис-Абебу по всему африканскому континенту. Кроме того, очень интересная экскурсионная программа по Ирану, где очень дружественно относятся к россиянам. Также мы надеемся на запуск прямого авиасообщения с островом Занзибар, с Филиппинами и Малайзией. Местные власти уже давно пробивают возможность запуска прямого перелета в Россию. Надеюсь, ближе к лету у них получится», – заключил Арутюнов.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян рассказал НСН, что Вьетнам привлекает россиян интересной экскурсионной программой, красивыми пляжами и дешевизной нахождения в стране.