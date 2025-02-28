Туристам из регионов предложили доплатить за немецкую визу

У визового центра Германии обнаружился дополнительный сбор для заявителей, подающих документы на получение шенгена. Всем туристам не из Москвы предлагается оплатить еще и транспортный сбор. Он актуален для тех, кто обращается в офисы в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Калининграде. Несмотря на разную удаленность и доступность, сумма едина – необходимо доплатить 1150 руб. вдобавок к привычному сервисному сбору.

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Ранее подобных сборов не было. Неактуально взимание подобной платы и в региональных офисах визовых центров других шенгенских стран. Заявления туристов из регионов действительно приходится дополнительно отправлять в Москву. Но это изменения не сегодняшних дней. Консульства в трех регионах закрылись еще в 2023 году. Некоторые предполагают, что нововведение связано с желанием оператора компенсировать выпавшие доходы – заявителей из России в последнее время стало значительно меньше.

Впрочем, виной тому сами немцы. Посольство ФРГ в последние три года раз за разом усложняло получение виз – сначала просто увеличивало количество отказов, затем стало вводить дополнительные требования при подаче документов. На текущий момент визы в Германию чаще всего получают только те, кто имеет приглашения от родственников, проживающих в этой стране. Документ под обычную туристическую поездку получить практически невозможно.

Ранее TourDom.ru писал, что визовый центр Германии в РФ ввел онлайн-оплату сервисного сбора при записи на подачу документов.